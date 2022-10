Halla mensaje romántico del 'mecánico' en celular de esposo

Una mujer comprobó el dicho: "el que busca encuentra" tras revisar el celular de su esposo

Por: Redacción INFO7

octubre, 05, 2022 11:47

Dicen que el que busca encuentra y así le pasó a una mujer que revisó el celular de su pareja mientras esté dormía plácidamente.

En un video compartido en la red social TikTok, la mujer aprovecha que su esposo duerme como un "angelito" y saca del bolsillo del pantalón el celular e ingresa el código numérico para desbloquearlo.

Tras lograrlo, comienza a revisar el celular y lee una notificación que le llegó a su esposo de su "amigo": Panchito Chalán.

"Hola mi vida, te espero mañana en mi oficina para darte tu desayuno y te comas tu postre", dice la notificación de Panchito.

El momento quedó captado en video y compartido con la canción de fondo, "En el radio un cochinero" de Víctor Cibrian.

Y agrega: "Ahora entiendo por qué hasta los domingos se iba a trabajar".

Los usuarios reaccionaron mencionando una oración o rezo por el hombre recién descubierto: "Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua", "Ruega por él y nosotros los pecadores, "Inviten al funeral".

Pero, tranquilos ya que aquí no se "murió" nadie y la buena mujer decidió perdonar a su pareja por amor. Eso sí, con una condición: que el hombre se tatuara su nombre.

Y así fue, el hombre fue grabado mientras se tatuaba en un costado del cuerpo, el resultado: "Sarahí Alvarado 1-1-2022".

"Hay mi Reyna mi ex tiene mi nombre tatuado jajajaja y ya hasta se volvió a casar", "Jajaja ay amiga!!! Que te podemos decir!! solo no te quejes mas", "pues no te supo valorar y aunque se tatúe tu nombre no es garantía que no te lo vuelva hacer", se lee en algunos mensajes de los usuarios que reaccionaron al segundo video.

¿Y tú perdonarías la infidelidad a tu pareja a cambio de tatuarse tu nombre?