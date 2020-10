A falta de desayunos, darán despensas a alumnos de la CDMX

Mediante el programa "Mi beca para Empezar" de la Ciudad de México se contempla dar 15 productos de alto valor nutricional, así lo informó la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Mediante el programa "Mi beca para Empezar" de la Ciudad de México se contempla dar 15 productos de alto valor nutricional, así lo informó Claudia Sheinbaum,Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Esto se tratá de una medida de compensación al no poderse ejercer el programa de desayunos escolares por la pandemia del coronavirus, se estima que se regalen un millón 200 mil desayunos.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum los paquetes consistirán en 15 productos de alto nivel nutricional.

A continuación la lista:

Avena

Pasta para sopa integral

Frijol negro

Lentejas

Arroz integral

Chícharos con zanahoria

Atún en agua

Amaranto

Aceite de canola

Sardinas

¿Dónde será la entrega?

Para las entregas se dispondrán 154 puntos de recolección; 93 en pilares y 61 en centros del DIF; la jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguro que habrá medidas sanitarías para esto las etregas se llevarán del 3 al 23 de noviembre de lunes a sábado de 9:00 a las 17 horas.

Los padre de familia serán avisados mediante u mensaje de texto con el lugar, día y hora en la que podrán acudir por el apoyo alimentario.

Claudia Sheinbaum, explicó que estos apoyos alimentarios sustituirán a los desayunos escolares que fueron suspendidos debido a la cancelación de clases presenciales.

"No hay clases y por lo tanto no hubo la entrega de desayunos escolares. Sin embargo este recurso tiene que ejercerse en este rubro, no puede cambiarse a ningún otro rubro y junto con el DIF nacional autorizados por ellos, se ha hecho en otras entidades de la república también, tomamos la decisión de hacer un paquete de víveres que puede ser entregado a cada uno de los niños y niñas". finalizó