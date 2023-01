Gobierno apoyará a Pemex para pagar su deuda en 2023: AMLO

El mandatario ofreció este apoyo cuestionado por el hecho que la petrolera del Estado debe pagar 10,000 millones de dólares este año

Por: EFE

Enero 27, 2023, 8:57

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su Gobierno apoyará a Petróleos Mexicanos (Pemex), considerada la petrolera más endeudada del mundo, para cubrir los 10,000 millones de dólares en bonos que debe pagar este año.



'Sí, hemos estado apoyando a Pemex, lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública de nuestro país, es una de las empresas más importantes del mundo en el sector petrolero y todos los vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente', aseguró en su rueda de prensa diaria.



El mandatario ofreció este apoyo cuestionado por el hecho que la petrolera del Estado debe pagar 10,000 millones de dólares este año que no estaban contemplados en el presupuesto, de los que casi 6,000 millones de dólares deben cubrirse en el primer trimestre.



López Obrador no reveló si el Gobierno cubrirá por completo o parcialmente estas cantidades, pero comentó que hay un 'respaldo total' de la Secretaría de Hacienda.



'Acerca de estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex, y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya tienen, repito, un plan para cubrir deudas para este año', sostuvo.



Aunque el presidente indicó que Hacienda revelaría el plan más tarde, adelantó que entre las medidas estarían disminuir los impuestos de la petrolera, algo que ha hecho desde su primer año en la Presidencia.



También contempla transferir deuda de Pemex a la deuda soberana del Gobierno 'porque la tasa de crédito es más baja'.



El mandatario afirmó que esto puede hacerse porque la 'Hacienda Pública es muy sólida' y su Administración 'no ha recurrido a deudas adicionales'.



“No tenemos problemas en cuanto a finanzas públicas, afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y México tiene, para los financieros, un buen manejo del presupuesto, eso es lo que se sabe”, aseveró.



Pemex ganó un acumulado de 9,633 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2022, con una reducción de su deuda financiera total de 5.2 % frente al final de 2021, hasta llegar a 105,035 millones de dólares.