Gobernador de Querétaro reafirma 'no hay muertos' tras riña

El gobernador Mauricio Kuri señaló que hasta el momento el saldo es de 26 personas lesionadas que requirieron atención médica hospitalaria

Por: Patricia Hernández Agüero

marzo, 06, 2022 11:00

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, informó del balance de personas lesionados tras los actos violentos el día de ayer en el estadio "La Corregidora" entre barristas del Querétaro y el Atlas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que hasta el momento el saldo es de 26 personas lesionadas que requirieron atención médica hospitalaria. De ellas, 24 son hombres y dos son mujeres.

De los 26 lesionados, tres ya fueron dados de alta.

El gobernador detalló que de los 23 pacientes que aún están hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 su estado de salud es reportado como delicados y los restantes 10 son reportados sin gravedad.

Pese a las imágenes y videos que fueron difundidos en redes sociales en donde se muestran los cuerpos presuntamente inertes de los aficionados, el gobernador reiteró que hay reporte de personas fallecidas tras la riña en el estadio.

"Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos, y lo repito es una tragedia, porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice", reiteró Kuri en conferencia de prensa.

El gobernador también condenó y lamentó "muchísimo lo sucedido" en la cancha de Gallos Blancos del Querétaro.

Revisaremos todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por acción o por omisión. Castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar.

Mauricio Kuri dijo que su gobierno revisará todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por acción o por omisión.

El mandatario estatal envió un mensaje directo a los "criminales" de la violencia desatada en el estadio de La Corregidora el día de ayer.

"No me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo, lo que hiciste ayer, lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad, pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia", sentenció el gobernador.

Finalmente, dijo que aplicaran la ley para que esto no vuelva a ocurrir y que lo harán pronto y sin contemplaciones.