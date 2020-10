Fidecine no apoyó películas de Omar Chaparro, Martha Higareda ni los Derbez

En redes sociales muchas personas celebraron la posible extinción del Fidecine pensando que financiaban las películas de Omar Chaparro, Martha Higareda y los Derbez

| 30/09/2020 | ionicons-v5-c 15:06 | Francisco Trejo |

Monterrey.- Desde que se anunció que el diputados de Morena votaron por la extinción de 109 fideicomisos dentro de los que se incluye al Fidecine, una multitud de internautas tomaron las redes sociales para celebrar que esto significaría el fin de las películas de Omar Chaparro, Martha Higareda y la familia Derbez.

Sin embargo, esta creencia popular está completamente equivocada, pues, se le acusa al Fidecine de haber hecho posibles películas como No Manches Frida o No Manches Frida 2 cuando estos filmes fueron realmente financiados por productoras extranjeras pertenecientes al sector privado.

En realidad, es la productora Pantelion Films la que está detrás de la mayoría de las películas del cuestionado género de Comedia Romántica que ha proliferado en los últimos años. Esta compañía es producto de la alianza estratégica entre Grupo Televisa y Lionsgate Entretainment.

De acuerdo con la información presente en el portal oficial de Pantelion Films, son responsables de la creación de No Manches Frida, No Manches Frida 2, No se aceptan devoluciones, 3 Idiotas, Hazlo como hombre, Como ser un latin lover, entre otra larga lista de filmes.

Aunado a lo anterior, ninguna de las películas antes mencionadas se encuentra dentro del registro de largometrajes apoyados por Fidecine que comprende desde 1998 a 2019. En cambio, si aparecen películas como La lavandera, La Ley de Herodes, o Sexo Pudor y Lágrimas.

Lista de largometrajes apoyados por el Fidecine desde 1998 a 2019

Aún existe esperanza para que el Fidecine no desaparezca

Pese a que ya la propuesta ya fue aprobada por los diputados, aún falta que el Senado de la República la analice para su posterior aprobación.

Los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna promovieron una petición en Change Org para así meter presión y evitar que se exterminen estos fideicomisos, la cual a este momento ya se han acumulado más de 17 mil firmas pese a que la meta inicial era llegar a 15 mil personas.

No los ayuda el Fidecine pero si pagan menos impuestos

Pese a que es una realidad que las películas de Pantelion Films no reciben financiamiento por parte del Fidecine, estas producciones si se ven favorecidas por el Eficine, que es un beneficio que se otorga a la industria cinematográfica por la producción y distribución de largometrajes.

De acuerdo con la información presente en el apartado de Estímulos Fiscales del portal oficial del gobierno de México, se establece que el eficine consiste en un crédito fiscal por el monto aportado a un proyecto de inversión en la producción o en la distribución por un contribuyente del Impuesto sobre la Renta, mejor conocido por las siglas ISR.

Esto permiteĀ a los particulares realizar una inversión en la producción o distribución cinematográfica y disminuyendo el monto de su aportación por concepto del Impuesto Sobre la Renta. Cabe resaltar que lo que se busca aprobar en el Senado en torno a la eliminación de los 109 fideicomisos no tiene ninguna relación con el Eficine, por lo que aunque se apruebe, continuarían los estímulos fiscales.

Inclusive, de acuerdo con archivos periodísticos, el año pasado la actriz Martha Higareda reconoció públicamente que su carrera se ha visto beneficiada por lo establecido en el artículo 189 de la Ley del ISR.