Familiares de paciente fallecido por coronavirus agreden a médicos del IMSS

La agresión ocurrió en el HGZ del IMSS, ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México

Por: Redacción Web

Personal del Hospital General de Zona (HGZ) 48 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció la agresión de la cual fueron víctimas luego de que anunciaran a los familiares de un paciente de COVID-19 que había perdido la vida.

En un video publicado en Twitter se observa cómo unos médicos corren a auxiliar a los responsables de la salud quienes habían comunicado a seis personas que su pariente había fallecido por consecuencias del COVID-19.

"Sufrimos las consecuencias de gente que no toman las cosas con seriedad, y por más de que se les diga que no salgan de sus casas hacen caso omiso en general de las medidas de precaución y piensan que el Covid es un invento".

Los trabajadores aseguraron que el paciente permanecía aislado, por lo que solo había acceso a médicos y enfermeros. "Al darles la noticia agredieron físicamente al policía de la entrada, entraron dos señoras y cuatro hombres que al parecer uno de ellos venía armado, los cuales le pegaron a dos policías de vigilancia, exigiendo ver a su familiar e insultando y amedrentando al personal".

@CiroGomezL En el HGZ#48 el personal de salud sufrieron las consecuencias de gente que no toman las cosas con seriedad y por más de que se les diga que no salgan de sus casas hacen caso omiso. Fallece pte y familiares arremeten en contra de personal. pic.twitter.com/YwNdHqDvpF — Dr Dante Medina (@Dantemv) April 9, 2020

Por su parte, el enfermero de esa institución, Daniel Zamorano, a través de su cuenta de Facebook, compartió una foto donde se notan los estragos de los golpes, que de acuerdo con su mensaje, le propinaron 4 hombres y 2 mujeres: "me golpearon porque su familiar murió por COVID-19, desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir", indicó.

En su publicación, Daniel Zamorano explica que los cuerpos no se pueden entregar así, por lo que "no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! esto nos espera?", resaltó en su publicación.

"La pandemia acaba de comenzar en México, un país del tercer mundo, un país que no cree en la existencia del virus, un país que critica el trabajo médico, un país que si el gobierno no hace lo que la gente quiere, golpea, gritos, saliva, me das pena México, el IMSS es mucha institución para México", indicó en su red social.