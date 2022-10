Extranjera cree que pan de muerto tiene cenizas de difuntos

Se hace viral la reacción de una tiktoker polaca que piensa que el pan de muerto hecho en México es preparado con cenizas de personas fallecidas

Por: Luz Camacho

octubre, 11, 2022 10:00

Gracias a las redes sociales nos podemos enterar de lo que los extranjeros piensan de México, sus costumbres o gastronomía, entre otras cosas, y a veces sus opiniones sorprenden por lo bizarras que suenan, como una tiktoker de Polonia que se hizo viral por asegurar que el pan de muerto está hecho con cenizas de difuntos.

Estamos a pocas semanas de que se celebre el Día de Muertos y como es tradición las panaderías, cafeterías y pastelerías comenzarán a vender el pan de muerto, la cual se utiliza para las ofrendas en estas festividades del 1 y 2 de noviembre de cada año.

Por tal motivo, en las redes sociales han retomado y hecho viral un video realizado por la usuaria @redpiratek, el cual compartió el 18 de diciembre de 2020 en la plataforma de videos cortos.

La joven polaca, quien comparte sus reacciones cuando prueba comidas de otros países, menciona en el dicha publicación que el pan de muertos se prepara con ceniza real de alguna persona muerta.

"No lo sabía, pero para la gente que no es de México, ¿sabían que al pan de muerto le ponen cenizas de difuntos de verdad?, por eso se llama así. ¡Qué raro es México!", asegura la joven extranjera en su video que hasta el momento suma casi 280 mil reproducciones y casi 26 mil "me gusta".

Como era de esperarse, aunque algunos mexicanos salieron al rescate para aclarar de qué está hecho este tradicional pan, muchos más le dejaron divertidos comentarios, que le siguieron el juego.

El origen del tradicional pan de muerto

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) menciona que las ofrendas de muertos tienen su origen en las culturas prehispánicas. Una ofrenda similar a la actual de día de muertos era la de la diosa Cihuapipiltin, dedicada a las mujeres que morían del primer parto, se creía que rondaban por el aire causando enfermedades entre los niños, por ello les hacían regalos en el templo o en las encrucijadas del camino.

A estas mujeres se les ponían ofrendas que consistían en "panes" de diversas figuras como mariposas o rayos (xonicuille) hechos a base de amaranto y "pan ázimo" que era un pan de maíz seco y tostado, descrito así por no llevar cal, a este pan se le llamaba yotlaxcalli, otros ofrecían unos tamales (xucuientlamatzoalli) y maíz tostado llamado Izquitil, casi toda la ofrenda era de amaranto porque lo consideraban un alimento especial.

Pero el equivalente al pan de muerto como ahora lo conocemos ahora sería el "huitlatamalli" que era una especie de tamal. De acuerdo al INPI, en la época prehispánica se hacía la "papalotlaxcalli" o pan de mariposa que era exclusivo de esta ceremonia. Al parecer era como una tortilla a la cual se le imprimía a la masa aún cruda un sello en forma de mariposa, una vez cocida, se pintaba coloridamente.

Desde entonces el pan de muerto ha variado de forma y color, a tan grado de ser considerado un producto completamente único de cada región.