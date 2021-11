Exigen a aerolíneas mexicanas no cobrar equipaje de mano

Profeco llamó a Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico a detener el cobro que hace en su tarifa por equipaje de mano

Por: EFE

noviembre, 08, 2021 21:56

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó este lunes a las aerolíneas mexicanas Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico a detener el cobro indebido que hacen en su tarifa por equipaje de mano y así evitar acciones legales en su contra.

Precisó que ese equipaje debe ser menor a 10 kilogramos, dijo que toda tarifa debe dar el derecho a esa pieza de equipaje de mano y pidió a las líneas aéreas no abusar "y no jugar con las tarifas", y recordó que como son "tan económicas" (bajo costo) "los usuarios no pueden subir nada a bordo y la ley es muy clara al respecto".

En un comunicado, la Profeco informó que tras monitoreos realizados por el organismo a las páginas en internet de los proveedores mencionados, el pasado viernes se les requirió a las aerolíneas detener las "prácticas abusivas", consistentes en la comercialización de vuelos con tarifas que no incluyen el derecho a transportar equipaje de mano y establecer cargos adicionales por dicho equipaje.

Lo anterior, se considera, "podría constituir una práctica que lesiona los intereses y derechos de los consumidores".

Además, la Profeco subrayó que, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, entre otras acciones, se emitirá una alerta y se iniciarán procedimientos por infracciones a la Ley.

En concordancia con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Profeco determinó que el "equipaje de mano", se constituye como "un elemento inherente al servicio de transporte aéreo, pues se parte de la consideración de que el pasajero requiere de ciertas pertenencias mínimas en su lugar de destino".

Señaló que la decisión de transportar equipaje documentado recae en el pasajero, mientras que el transporte de equipaje de mano es inherente al servicio de transporte aéreo y le da su razón de ser "y su cobro como un servicio adicional es indebido, ya que el mismo no está sujeto a negociación".

Advirtió que Aeroméxico, VivaAerobús y Volaris "podrían incurrir en prácticas comerciales abusivas que violan los derechos de los pasajeros reconocidos en la Constitución mexicana, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil.