Exhiben modus operandi de agente migratorio de EUA 'ligón'

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EUA fue exhibido porque intentar seducir a varias mexicanas después de que les había retirado la visa.



A través de TikTok, la influencer Yanin Cabrera, quien tiene casi 140 mil seguidores, desató la polémica al revelar el modus operandi de este agente migratorio estadounidense para 'ligar' con las mujeres a las que les retiraba la visa.

Yanin relató en un 'storytime' que todo inició cuando arribó a Las Vegas por motivo de su cumpleaños y la detuvieron para hacerle las preguntas reglamentarias, pero en medio del interrogatorio, los oficiales del aeropuerto descubrieron que en viajes pasados había trabajado sin permiso en territorio norteamericano.

Señala que antes de que se dieran cuenta de que sí había trabajado en los Estados Unidos, los uniformados le revisaron el celular y encontraron varias fotos donde Yanin aparecía sin ropa. Tras esto, asegura que los agentes comenzaron a entablar una conversación con ella un tono diferente.

'Me dice desbloquéame tu teléfono y pensé 'las nuds', empieza a ver mis fotos y chingos de nuds y el vato viéndome a mí y luego a mi celular, y yo señor eso no es evidencia, me puse bien roja, pero ni le dije nada solo me empecé a reír”, dijo.