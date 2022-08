Evita que su novio sea desnudado por sus amigos en la boda

Videos cortesía: Maru Guzmán

La historia de Maru de cómo evitó que los amigos de su novio lo desnudaran el día de su boda como parte de la tradición, se viralizó en redes sociales

Por: Patricia Agüero

agosto, 01, 2022 13:00

Comentarios

Las bodas mexicanas se caracterizan por guardar ciertas tradiciones como que la novia lance el ramo a las amigas, que los amigos avienten al novio en una "marcha fúnebre" o el baile del billete entre otras.

Pero cada ciudad guarda sus propias tradiciones, un ejemplo es Tepic en donde los amigos desnudan al novio y le dan la ropa a la novia para que vaya a vestir a su amado.

Para Maru Guzmán , originaria de Guadalajara, está tradición rayaba en lo insólito y tenía claro que esto NO iba a ocurrir el día de su boda.

Y es que cabe resaltar que el novio de Mara identificado como Ricardo es originario de Tepic y la boda se iba a realizar ahí.

Anticipándose a los hechos, Maru le preguntó a su prometido si quería llevar a cabo esta "bonita tradición" el día de su boda, pero Ricardo le respondió que no le gustaría que pasara porque le daba vergüenza con las familias de ambos. Pero, le aclaró que el sí había participado en las bodas de sus amigos por lo que no descartó que estos se lo hicieran a él también.

Pero, Maru no estaba dispuesta a permitir que avergonzaran a su novio el día de su boda así que se anticipó y le avisó a la wedding planner (organizadora de bodas), a mis primas, tíos y papás que si veían que se lo estaban llevando a la fuerza no lo permitieran.

Llega el momento de lanzar el ramo en la boda, Maru se encontraba arriba de una silla dando shots a los invitados. Los amigos quisieron "madrugar" a la novia y buscaron llevarse a la fuerza a Ricardo en medio de la distracción de la mujer, pero la novia lo vio todo.

"Y creo que está de más decirles que se me metió el mismísimo diablo. En mi boda no mi ciela, aquí no", narró Maru mientras explicaba que alcanzó a ver de reojo que estaban jaloneando a su ahora esposo y estaba dispuesta a impedirlo.

Literalmente la novia le recordó a los amigos de Ricardo a su progenitora.

¡"Hey. A chin...a su mad...No, No, No"!, dice Maru en el video mientras toma la mano de su novio para jalarlo hacia ella y evitar que sus amigos, ya pasado de copas, se lo llevaran.

Los amigos soltaron a Ricardo al ver que la novia estaba realmente enojada. La fiesta continúo y Maru finalmente lanzó el ramo en su boda.

Maru asegura que casi nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo porque estaban detrás de ellos.

Y aclara que no recordaba este momento de la boda hasta que una de sus amigas logró captarlo en video y tras compartirle el video se lo pasó a los amigos y se rieron, confirmando que la amistad con ellos continúa y que no hay resentimientos.

El video original tiene más de 3 millones de reproducciones y se está viralizando en redes sociales.

Historia de la pareja

De acuerdo con las publicaciones de la joven, Ricardo acababa de terminar su relación con la que era su novia, y decidió invitar a Maru al palenque para ver a la Banda Ms y ella aceptó.

"No creo que pase nada", se dijo Maru.

Ella tiene 28 años y el 36, pero la diferencia de edad no importó para que la feliz pareja viviera su historia de amor.

10 meses después su noviazgo prosperó y Ricardo le propuso matrimonio a Maru. La pareja se dio el ¡Sí, acepto! el 13 de noviembre del 2021.