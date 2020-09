Evidencian a mujer que se negó a pagar la consulta de su perro en veterinaria de Cuernavaca

El veterinario le prohibió la salida a la mujer tras negarse a pagar la cuenta, esto puso nerviosa a la mujer quien señaló que la estaban secuestrando

| 01/09/2020 | ionicons-v5-c 15:22 | Patricia HernándezAgüero |

Cuernavaca.-Una mujer que llevó a consultar a su mascota se negó a pagar el costo del servicio porque consideró que el precio era elevado.

Los hechos se registraron en una veterinaria en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

La veterinaria difundió el video de las cámaras de seguridad para evidenciar a la mujer y a su hijo que se negaron a pagar la consulta por un valor de 400 pesos.

Al negarse a pagar, el veterinario le negó la salida a la mujer dejándola encerrada en el negocio. Esta situación puso nerviosa a la mujer quien le pedía a su hijo que llamara a la Policía.

Por su parte, el veterinario solo le pedía a la mujer que pagara el costo de la consulta para dejarla salir.

En el video se escucha al hijo de la mujer que estaba esperando afuera de la veterinaria golpeando la puerta. Aunque el hijo gritaba que estaba dispuesto a pagar, su madre se negaba a pagar.

"No me parece justo, me estan robando. Por tomarle la temperatura me quieren cobrar 400 pesos", señaló la mujer en el video.

Ante la negativa de abrirle la puerta, la mujer le aseguró al veterinario que la demanda por mandarla al hospital le iba a salir más caro a él. Incluso comenzó a decir que la estaban agrediendo, sin embargo, esto no se alcanza a ver en el video.

En otra parte del video, la mujer se muestra agresiva y patea una charola que se encontraba en el piso y amenazó con destruir la veterinaria "para hacer que valgan los 400 pesos".

La mujer le insistió al hombre que le abriera la puerta para que su hijo le pagara todo, sin embargo, al momento en que abre la puerta, su hijo empuja la puerta y comienza a insultar al veterinario y le lanza un golpe.

Otra mujer salió de la veterinaria y le reclamó al joven por golpear a su compañero, finalmente la mujer y su hijo se retiraron a bordo de un vehículo.

Los usuarios tuvieron reacciones encontradas, mientras algunos señalaron que se trataba de la mejor veterinaria de Cuernavaca, otros consideraban que el costo si era elevado.

¿Tú qué opinas, cuánto estás dispuesto a pagar por la salud de tu mascota?