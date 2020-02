Estudiantes son acosadas y director las culpa a ellas de provocar a compañeros

Información nacional - 25/02/2020 11:29 a.m.

Por: Redacción Web

Alumnas de la secundaria Jaime Torres Bodet, ubicada en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, denunciaron a través de redes sociales que sus propios compañeros se dedicaron a tomar fotos "inapropiadas" de ellas e incluso de maestras para después compartirlas en chats.

"Ya ni en tu misma escuela se puede estar en paz hablando del acoso o fotos privadas, porque sin que te des cuenta, cuando te agachas o incluso estando sentada, te toman fotos inapropiadas"

"Que pena que ya ni con el uniforme de la escuela puedes estar segura de que no te tomen fotos o anden de morbosos contigo o hasta las maestras", detalló una estudiante en su cuenta personal de Facebook.

Ante las denuncias, el director del plantel reunió a la comunidad y les comentó a las estudiantes que "ellas son las que propician la situación", lo que hizo enojar a las jovencitas.

Ante la falta de apoyo por parte de la dirección de la secundaria para terminar con el acoso, las estudiantes decidieron darlo a conocer a través de redes sociales.

"Esto es un problema serio donde no se obtuvo ayuda por parte de dirección y donde ellos mismos apoyaron y defendieron a los alumnos culpables de esta situación. Esto es un acto que un niño no debe de hacer, no hay justificación sobre sus actos o razón por la cual hicieron esto", denunciaron las alumnas.

Una de las estudiantes grabó parte del discurso del administrativo del plantel y fue compartido en redes sociales, por lo que ahora los padres de familia solicitan a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública tome cartas en el asunto.

Alumnos de la secundaria Jaime Torres Bodet en Cuautitlán México toman fotos de los traseros a maestras y jovencitas. Las menores se enteran y piden castigo a las autoridades del plantel, pero el director les dice "que ellas lo propician" pic.twitter.com/tfrQk95wjW — Rodolfo Dorantes (@Rodolfodorantes) February 25, 2020

De acuerdo con una de las publicaciones, las alumnas de esta institución están planeando una pequeña manifestación para dar a conocer su disgusto por esta situación.