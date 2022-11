Estudiante de Prepa Tec amenaza con navaja a compañero

Un alumno de la Prepa Tec Santa Fe, en la CDMX, perdió el control y amenazó con una navaja a un compañero en salón de clases

Por: Luz Camacho

Noviembre 03, 2022, 8:54

Un video de una amenaza con arma blanca de un estudiante de preparatoria hacia un compañero comenzó a circular en las redes sociales el 2 de noviembre.



Los hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre en la Prepa Tec, campus Santa Fe, en la Ciudad de México.



En el video de tan solo 11 segundos, que se hizo viral en Twitter, se observa a un alumno con chamarra negra que sostiene un objeto punzocortante en su mano derecha mientras amaga y grita palabras altisonantes a otro compañero que se encontraba asustado en el piso.



También se ve que en el salón de clases se encontraban tres estudiantes más, pero por temor a que les fuera a hacer algo no se levantan de sus asientos, solo el que se encontraba sentado frente a él trata de calmarlo.



Antes de que se corte el video se aprecia que otro joven se paró frente al estudiante que traía la navaja para intentar tranquilizar a su compañero.



Ayer en la Prepa @Tec_CSF

¿Donde están los maestros?

Compártanlo por favor para que los directivos del Tec tomen medidas en sus campus. No es la primera vez que pasa en este campus. #bully #bullying #acosoescolar



Quien presencia el bullying y calla, es cómplice. pic.twitter.com/zD4VYcppU8 — Claudia G. 🇺🇦 (@matizaverde) November 2, 2022





Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, donde los internautas cuestionaron por qué no había profesores en el aula, así como las medidas que la institución educativa tomará al respecto ante el agravio e incluso algunos aseguran que esta no sería la primera vez que sucede algo así en el plantel.Ante el video de un estudiante amenazando a otro con una navaja en un salón de clases, la directora del Campus Santa Fe, Karla Vargas Díaz, y Anabel Parada Castañeda, directora de Prepa Tec Santa Fe, se pronunciaron al respecto a través de un comunicado.

Asimismo advirtieron que, de acuerdo con el reglamento general de estudiantes, está prohibido introducir y usar en el campus estos objetos, por lo que reiteraron que tienen tolerancia cero para este tipo de acciones.



A continuación las acciones que realizará el Campus Santa Fe para evitar este tipo de situaciones:

- Reforzamiento del procedimiento de Control de Acceso a la Prepa Tec Santa Fe, incluyendo el uso de detectores de metales portátiles

- Aumento de revisiones preventivas 'Mochila Segura' aleatorias en aulas de clases

- Incremento de patrullajes preventivos en edificios, pasillos y plazas de reunión de estudiantes, con especial atención a los edificios de Prepa Tec.



De acuerdo con reportes, la familia del joven agraviado presentó una denuncia por amenazas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.