Este 8M se recuerda a las víctimas de feminicidio en México

Este 8 de marzo no solo se exige igualdad y el fin de la violencia, sino que también se recuerda a las mujeres que fueron víctimas de feminicidio en México.

Por: Noé González

marzo, 08, 2022 17:23

El 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en el recordatorio de la desigualdad, violencia y muerte con la que día a día luchan las mujeres mexicanas.

Sin embargo, aunque muchas continúan levantando su voz para clamar justicia y pedir por la libertad, muchas voces se perdieron en el camino y hoy ya no están.

Anhelos de vivir en un país en el que ser mujer no signifique ser blanco de ataques que lleven a su muerte, a esa palabra que parece se ha vuelto ya parte de nuestro vocabulario y que ni siquiera debería existir, feminicidio.

Así como las calles se llenan para gritar por las que están, también se recuerda con tristeza a las guerreras que perdieron la vida a causa de la búsqueda de la justicia y que han acaparado las notas principales de los medios de comunicación, no precisamente por haber recibido justicia, sino por haber perdido la batalla frente a hombres criminales.

Hoy ya no están las MUERTAS DE JUÁREZ, aquellas decenas de mujeres que perdieron la vida a manos de cobardes que decidieron desde 1993 que ellas no merecían seguir disfrutando la vida.

Mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que abandonaron sus estudios para trabajar a temprana edad, las cuales además de ser asesinadas, eran violadas y torturadas.

Tampoco RUBÍ MARISOL, pues en 2008 se dio cuenta que el amor también puede matar, el amor llamado Sergio Barraza.

Rubí fue encontrada calcinada en 2009, luego de que su asesino confeso disfrazado de ´pareja´ llevara a las autoridades hasta el lugar donde con el amor se esfumó la vida de la joven de apenas 16 años.

MARISELA calla triste bajo tierra al lado de Rubí, Madre e hija asesinadas a sangre fría con apenas dos años de diferencia.

El 16 de diciembre de 2010, este símbolo de la lucha feminista en México, fue asesinada frente al Palacio Municipal de Chihuahua mientras exigía el esclarecimiento del feminicidio de su querida Rubí.

ABRIL PÉREZ cerró sus ojos cafés en 2019, sus alertas y fracturas fueron inútiles para las autoridades quienes desafortunadamente tomaron atención al caso hasta que Abril dejó este mundo.

Fue ejecutada por sicarios contratados por su esposo y perdió la batalla, sobre Circuito Interior Río Churubusco, en la Colonia El Carmen, en la Ciudad de México en noviembre del 2019.

INGRID ESCAMILLA tampoco puede levantar su voz, la perdió a manos de su pareja el 9 de febrero de 2020 también en la Ciudad de México.

Fue apuñalada y desollada en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, tenía solo 25 años.

Así como ellas cientos de mujeres hoy ya no pueden alzar la voz, no pueden marchar por las calles con pancartas para exigir justicia, no pueden rayar las paredes y monumentos que tanto defienden quienes no han perdido a nadie a manos de un cobarde que de la noche a la mañana toma la decisión de arrancarle la vida a una mujer.

Nada que celebrar y muchas deudas que saldar, mujeres que ya no están y una sed de justicia que se aviva más y más.

Con información de El Horizonte

