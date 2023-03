'Están mintiendo': AMLO rechaza informe de EUA sobre abusos

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes al Departamento de Estado de EUA de 'mentir' en su informe anual sobre derechos humanos, que acusa a autoridades mexicanas de tortura y critica el trato del mandatario mexicano a periodistas y activistas.

'No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el Gobierno del mundo', declaró el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria.