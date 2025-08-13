Escoltas agreden a conductor por no ceder el paso a su patrón

El conductor afectado denunció a través de un video a los presuntos escoltas y a un conductor a quien no le cedió el paso en la autopista Atlixco-Puebla

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El reclamo por un percance vial se tornó violento hacia un conductor que viajaba con su familia en la autopista Atlixco-Puebla y quedó registrado en video.

El conductor afectado denunció a través de un video a los presuntos escoltas y a un conductor a quien no le cedió el paso en la autopista de agresión.

Los hechos se habrían registrado el domingo 10 de agosto en la mencionada vía y, según el padre de familia, la molestia de sus agresores se originó porque presuntamente no le cedió el paso al conductor de una camioneta Suburban con placas de Guerrero y una RAM en color negro.

Por este motivo, los presuntos escoltas descendieron armados de la camioneta RAM, así como el conductor de la Suburban y comenzaron a reclamarle al hombre, incluso golpearon su vehículo asustando a la esposa del hombre y a su hija.

Por su parte, el afectado menciona en el video que le venían echando la camioneta y que viene con su familia, pero los agresores lanzaron insultos al hombre.

Finalmente, los agresores regresan a sus camionetas y se alejan del lugar mientras continúan sus armas de fuego.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió una carpeta de investigación y ahora solo se espera que las víctimas ratifiquen su denuncia.