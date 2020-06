Escolta encara y le dispara a yerno del gobernador de Chiapas

De acuerdo con el hombre herido, fue perseguido y agredido por ir a ver a su hijo y dejarle unas flores antes de la celebración del Día del Padre

Por: Redacción Web

A través de un video Juan Carlos Armendariz dio a conocer le momento en que uno de los escoltas de su esposa María Escandón, hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, lo encara con un arma de fuego y le dispara en la pierna.

En las imágenes puede verse que el vehículo en el que supuestamente viajaba María Escandón atropella a Carlos Armendariz, lo que provoca una discusión entre éste y uno de los elementos de seguridad que se despoja inmediatamente de su mascarilla protectora.

De acuerdo con las narraciones del mismo Armendariz en la serie de videos, fue perseguido y agredido por ir a ver a su hijo y dejarle unas flores antes de la celebración del día del Padre, historia que no ha sido corroborada por las autoridades o la parte acusada.

"Señor gobernador, le pido su apoyo de inmediato. El día de hoy, 20 de junio de 2020, sólo por ir a ver a mi hijo y dejarle unas flores, agarraron y me empezaron a perseguir. Da tristeza. Mire señor, yo sé que no voy a volver a caminar igual, todo sea por mi hijo", dice la víctima, quien estuvo acompañado por otro sujeto de playera roja no identificado.

Armendariz fue trasladado al hospital San Lucas, de acuerdo con la información que dio en un video desde el nosocomio antes de ingresar al quirófano. En la grabación se le puede ver en una camilla con una doctora a quien le pide una explicación de las condiciones en las que se encuentra la herida.

A través de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Distrito Metropolitano se dio a conocer que iniciaron una carpeta de investigación por hechos violentos ocurridos la tarde de este sábado 21 de junio de 2020 en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Policía Ministerial encabezados por el fiscal del Ministerio Público iniciaron las diligencias de investigación de gabinete y de campo tendientes a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Informaron que dos personas del sexo masculino discutieron en la vía pública a la altura de la Avenida Central entre Calle Central y 1ª Oriente de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente una de ellas accionó un arma de fuego lo que provocó una lesión en la pierna izquierda de la otra persona, misma que fue auxiliada por autoridades municipales. El agresor, por otra parte, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

"La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Llaven Abarca, refrenda una vez más su serio compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará impune", finalizaron.