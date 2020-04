Enfermera denuncia agresión por parte de hombre que le aventó agua en Sonora

La enfermera del ISSSTE aprovechó para 'criticar' a la sociedad mexicana que agrede o discrimina al personal médico

Por: Redacción Web

Una enfermera denunció la agresión por parte de un hombre presuntamente solo por su profesión.

La mujer utilizó las redes sociales para denunciar la experiencia que tuvo después de ir a dejar a sus hijos con su abuela para ir a trabajar en el ISSSTE de Ciudad Obregón, Sonora.

"Ahí mismo afuera de la casa no pasa un señor y me avienta agua, yo me quedo paralizada, que está pasando porque lo hizo", detalló la joven enfermera en el video.

Y aprovechó para 'criticar' a la sociedad mexicana que agrede o discrimina al personal médico.

"Ahorita el gremio de la salud estamos muy vulnerables a la sociedad porque son muy ignorantes yo creo" dice la joven enfermera.

Aunque la mujer aparentemente se percibe tranquila, lo cierto es que se escuchaba consternada por lo que había pasado.

"Neta que como sociedad estamos bien jodidos....Estamos en un lugar ahorita en donde nadie quiere estar, nos ven como lo peor, la peste", agregó la mujer.

La joven enfermera también le envió un mensaje al señor que le aventó agua.

"Espero haga conciencia del daño que está haciendo tanto físicamente como moralmente", dijo la mujer.

También hizo un llamado a la sociedad que agrede o discrimina al personal médico que lucha contra el coronavirus en México.

"Yo los invito realmente a que hagan conciencia, que esto que están haciendo no está bien".

Y agregó: "Lo único que haremos nosotros es ayudarlos, no estamos haciendo nada malo, porfavor ya dejen de hacer todo este desmadre y lean e informence y quedense en su casa".

GOBIERNO DE SONORA ADVIERTE DE CASTIGOS A AGRESORES

La denuncia de la enfermera del ISSSTE llegó hasta la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien advirtió que toda persona que agreda al personal médico que lucha contra el Covid-19, "será castigado con todo el peso de la Ley".

La gobernadora también le externó su apoyo y solidaridad a la enfemera que denunció la agresión.