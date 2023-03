Emilio Lozoya irá a juicio oral por caso Odebrecht

En el juicio se le buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR)

Por: EFE

Marzo 14, 2023, 9:00

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya irá a juicio oral por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht en México, en el que se le buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó ayer lunes un juez.

Aunque el juicio oral se llevaría a cabo en cinco días, el proceso se extenderá por un tiempo mayor ya que la defensa legal del exdirector de Pemex de 2012 a 2016 interpuso un amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño y así suspender el juicio penal en su contra.

En tanto, en su último alegato, la FGR también adelantó que interpondrá un recurso de apelación para que le sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas el lunes por el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y se le puedan imputar los probables delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

Sobre las pruebas, el juez rechazó al menos 22 de 39 pruebas de la Fiscalía, mientras que aceptó que 20 personas testifiquen a favor del exdirector de la petrolera estatal mexicana y la presentación de 8 pruebas documentales.

“Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder”, indicó después de más de casi siete horas de audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

En este sentido, el abogado defensor insistió en que “vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad”, por el que el exdirector de Pemex ha ofrecido más de 200 millones de dólares (unos 11 millones de dólares) como reparación del daño.

La FGR también ha solicitado 22 años para su madre Gilda Margarita Austin, mientras que ha precisado que buscan una reparación de 7.3 millones de dólares por el caso de Odebrecht.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la Justicia mexicana, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de Odebrecht en México por recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

El segundo juicio que enfrenta Lozoya es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos.

La compra de Agronitrogenados -una planta que llevaba 14 años abandonada- costó al Gobierno en 2013 cerca de 650 millones de dólares en total, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.