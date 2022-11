El plan maestro de Rautel: ocultar muerte de Ariadna

Patricia Agüero

Noviembre 09, 2022

Vanessa 'N' y su novio Rautel 'N' finalmente fueron vinculados a proceso por el feminicidio de Ariadna Fernanda el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México.



Sin embargo, antes de que fueran detenidos, la pareja planeó ocultar el asesinato de la joven primeramente con los amigos de la víctima y posteriormente con las autoridades.



Al menos así lo dejan ver algunas conversaciones de WhatsApp obtenidas por las autoridades y a las que el medio español El País tuvo acceso.



Cabe señalar que la pareja incluso acudieron al funeral de Ariadna para no levantar sospechas ya que habían sido las últimas personas que la vieron con vida, sin embargo, días después la pareja fue detenida en puntos diferentes.



La Policía analizó el celular Iphone que utilizaba Vanessa, los dos días posteriores al crimen mantiene conversación con un número que usaba Rautel y a quien tenía registrado bajo el mote de 'Puñe'.



Vanessa: Ya me mandó msj otro de sus amigos. Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea Uber o taxi. Que si les puedo compartir esa info. Es que van a ir a meter denuncia. Y necesitan lo más de detalles que puedan.



Rautel: Amorcito, me da miedo todo esto.



Vanessa: Pero amor, no es nuestra culpa. Ni va a ser contra ti. Simplemente para saber por dónde buscar.



Rautel: Pues estaremos de por medio.



Vanessa: Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio.



Los mensajes siguientes muestran que Vanessa decide hacer y decir todo lo que le indique su novio Raute.



Vanessa: ¿Qué hago?



Rautel: No, está bien que cooperemos pero con cuidado en los detalles.



Vanessa: Lo que me mandes de información es lo que les mandaré.





A continuación Rautel le manda a Vanessa la versión que tiene que compartir sobre la desaparición de Ariadna.



'Nos fuimos del Fisher's como a las 6:30...venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos como en mi casa hasta las nueve, todos se fueron. (Ariadna) debió de pedir su Uber como a esas horas, nueve de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi', es la versión que tiene que decir Vanessa.



La segunda conversación se da entre Vanessa y un amigo de Ariadna. Este se comunica con la joven y le expresa su preocupación porque no saben nada de ella.



Esta es la conversación íntegra:



Amigo: Hola! Buenos días soy amigo de Fer y ya estamos muy preocupados porque nadie sabe nada de ella. Tengo entendido que el domingo estuvo contigo.



Vanessa: Hola, si estuvo conmigo, le comentaba a su rommie que se (fue) a las 9/10 pm. Ella siempre que salimos toma su taxi.



Amigo: Pero fue taxi normal? En qué Fishers estuvieron?



Vanessa: Supongo que fue en Uber, es que todos estábamos pedísimos y según yo me quede en que la seguridad de mi novio la llevarían, pero ya cuando yo me di cuenta no había nadie, y al final dijeron que no la llevaron porque ella tomo su taxi.



Vanessa respondió a la pregunta del amigo que estuvieron en el Fishers en Cibeles, pero de ahí se fueron a la casa de su novio y de ahí se fue. Agregó que le iba a preguntar a los de seguridad del edificio si vieron a Ariadna subirse a un carro.



Amigo: No te dijo en el transcurso del día si tenía algún otro plan o de verse con alguien más?



Vanessa: No, pero oye si viste sus publicaciones de fb? Y me contó allá que estaba muy triste. Más que pasarle algo, no crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo?



Al final de esta conversación sugiere la posibilidad de que Ariadna hubiera atentado contra su vida.





Aparentemente Vanessa mantiene conversación con otro amigo de Ariadna, mismo que desata su nerviosismo ya que este le pidió que solicitara los videos de las cámaras a la seguridad del edificio, pero Vanessa le responde que no se va a ver nada, porque los equipos no captan la imagen hasta la acera.



Vanessa comienza a preguntarse cuánto tiempo duran las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de eliminarse automáticamente, pero Rautel le asegura que solo duran un día. Pero, estaban equivocados y fueron precisamente las cámaras de seguridad la pieza clave que terminaría por incriminar a la pareja en el feminicidio de Vanessa.



En otras conversaciones con más amigos de Ariadna que buscaban saber sobre su paradero, Vanessa se retracta de la versión de que Ari se fue en un Uber y aseguró que la joven no quería volver a su casa porque estaba peleada con su rommie y que quizás se fue caminando. Además de que sugiere que posiblemente se quedó sin batería en su celular y por eso no responde.



Los amigos de Ariadna sabían que Vanessa y su novio habían sido las últimas personas en ver a la joven con vida, es por eso que las preguntas y propias investigaciones se dirigen a ella.



Finalmente, al encontrarse acorralada, Vanessa cae en varias contradicciones sobre las horas y el hecho de que se haya ido en un taxi.



Vanessa fue detenida el domingo 06 de noviembre en el municipio de Ecatepec en el Estado de México. su novio, Rautel se entregó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León la madrugada del lunes 07 de noviembre, posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México. Ambos ya fueron vinculados a proceso por el feminicidio de Ariana Fernanda.