El INE lanza manual para 'defender' la democracia

Los consejeros del INE lanzaron un manual para 'defender' la democracia ante 'una de las peores amenazas' para la autonomía de las elecciones

Por: EFE

Enero 22, 2023, 13:40

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama lanzaron un manual para 'defender' la democracia ante 'una de las peores amenazas' para la autonomía de las elecciones por la reforma que impulsa el Gobierno.



'Aunque el libro no fue pensado y no es una respuesta a esta reforma, sí termina siendo por una muy triste coyuntura, porque lo que nosotros planteábamos como una amenaza que se cernía sobre la democracia, hoy es una amenaza que está en vías de concreción', advierte Córdova en entrevista.



'La democracia no se toca', exhibe en su portada una fotografía de la protesta 'el INE no se toca' de noviembre pasado contra la reforma constitucional del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien buscaba reemplazar al organismo autónomo.



La iniciativa fracasó en diciembre por no alcanzar los dos tercios necesarios del Congreso para cambiar la Constitución, pero el mandatario envió entonces una reforma legal, conocida como el 'Plan B', que solo requiere mayoría simple y está pendiente de aprobarse en el Senado.



El proyecto, con el que el Gobierno promete ahorrar 3,500 millones de pesos, eliminaría prestaciones para trabajadores del INE, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y facultades para sancionar a partidos y funcionarios que violen leyes electorales.



Esto, entre otros puntos, representa 'una regresión inminente' porque es 'una reforma que, sin ser constitucional, dinamita prácticamente todos los pilares de confianza, de equidad y de credibilidad' en los comicios, considera Córdova.



“Vulnera gravemente los pilares de las elecciones libres y auténticas establecidas en la Constitución, y por eso son normas inconstitucionales, consideramos nosotros. Representa una de las peores amenazas que hemos tenido a la democracia en los últimos 30 años”, alerta.



UN 'TSUNAMI AUTORITARIO'



El INE nació en 2014 como una evolución del Instituto Federal Electoral (IFE), órgano autónomo creado en los 90 para quitarle el control de las elecciones al Gobierno, en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de 70 años.



'Lo paradójico es que esa institución, esa creación colectiva, hoy quiera ser destruida desde el Gobierno, desde el poder, que surgió de unas elecciones organizadas por el propio INE', expresa Murayama.



Por ello, el consejero indica que “este libro no surge de la celebración democrática, sino de la preocupación del momento que vive el mundo', que ahora padece 'un tsunami autoritario”.



Detalla que, de los más de 200 años de historia del México independiente, solo en cerca del 10 %, dos décadas, ha habido 'gobiernos emanados de elecciones democráticas', y 'eso es lo que hoy en esta riesgo'.



'El dinamitar un árbitro electoral autónomo es regresar directamente al autoritarismo. A diferencia de la historia de otros países, en México sí tuvimos una tradición donde el gobierno manipulaba las elecciones', señala.



Cuestionado sobre si el texto es una crítica directa al Gobierno, Murayama responde que 'es una crítica directa a todo autoritarismo, a toda pretensión de dañar el derecho que tiene cada ciudadana y cada ciudadano mexicano a las elecciones libres'.



UN LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN



El material es un 'manual de uso y defensa de la democracia' con explicaciones sencillas, ilustraciones, infografías y anécdotas para todo tipo de lector, explica Córdova.



El mensaje principal, según el presidente del INE, es que si 'la construcción de la democracia fue una obra colectiva, su defensa también lo es'.



'Y este libro pretende generar los insumos para que cada ciudadano de a pie se asuma como un autor, como un recreador, pero también como un defensor de la democracia', añade.



Mientras que Murayama lo considera 'un llamado a preservar lo que la sociedad mexicana mejor ha hecho en los últimos 30 años, que es dotarse de un sistema de elecciones limpias y genuinas' tras ser 'un país autoritario donde las elecciones eran un ritual con ganadores y perdedores predeterminados'.



“Este libro es un llamado a que no perdamos lo construido porque no logramos superar la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, pero logramos renovar los poderes de forma democrática. Es una excepción en la historia de México”, manifiesta.



Ambos funcionarios dejarán su cargo este año, cuando vence su periodo de nueve años.