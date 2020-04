El 88% de los accidentes automovilísticos en la ciudad de México fueron ocasionados por hombres

Las aseguradoras en México, pero también en muchas otras parte del mundo, al momento de establecer qué costo va a tener una determinada póliza, realizan estudios previos para poder determinar qué valor es adecuado

Uno de los parámetros que se utilizan son sin dudas la cantidad de siniestros, y en virtud de estudios recientes, surge un dato interesante: las mujeres tienen menos accidentes de autos que los hombres, de cada 10 accidentes, aproximadamente 9 son producidos por masculinos.

Hay muchos datos estadísticos actuales y pueden ser tranquilamente objeto claro de estudio por aquellas empresas que se dedican al otorgamiento de pólizas a nivel nacional. Por ejemplo, de acuerdo a consultas y encuestas que se fueron realizando, el 18% de los hombres no usan cinturón al conducir, y no sólo eso, el 6% también afirma que conduce en determinadas circunstancias bajo los efectos del alcohol. Esto es muy diferente en las mujeres, que sólo sólo el 5% no usa el cinturón y el 2% únicamente conduce si bebió. Y no debemos quedarnos en el análisis sólo con los datos que se obtienen en México, debido a que esta situación se replica en muchos otros países, formándose así una tendencia a nivel global.

Precio del seguro vehicular y su conformación

Al igual que cuando usted se fija en cuáles son los requisitos para cambio de propietario en donde debe pagar el trámite de acuerdo al valor del vehículo, algo similar ocurre con los seguros. Lo primero para determinar el costo de una cobertura será qué valor de mercado tiene el carro, y luego se toman parámetros conexos a eso como es la antigüedad, el modelo, con qué fines se utiliza, etc. Ahora bien, otro determinante importante para saber el costo de la póliza será el tipo, debido a que en México las principales son tres: responsabilidad civil contra los terceros, cobertura limitada y total.

Los beneficios adicionales que las mujeres puedan tener al contratar una póliza van a depender de las políticas de trabajo de cada aseguradora, pero debido a los estudios recientes que antes mencionamos, por ejemplo, si la contratante de una póliza será una mujer, se le dará en algunos casos hasta el 10% de descuento en su cobertura. Algunas de las empresas que por el momento se encuentran otorgando estos descuentos pueden ser Zurich, AXA, Mapfre, entre algunas otras. Es difícil realmente definir cuál aseguradora va a ser la mejor o cuál va a convenir, en virtud de que las necesidades son diversas. Ejemplo concreto de buena aseguradora podemos mencionar en primer lugar a HDI que tiene la Cobertura Amplia, con la cual las mujeres cubren decenas de riesgos a muy buen precio como puede ser auxilio mecánico, robo del vehículo, asistencia, cirugía estética en caso de siniestro, entre otras cuestiones.

Lo más adecuado siempre va a ser que usted si es mujer y está decidida a la brevedad a contratar una póliza, es que pueda ver los detalles de varias de ellas, comparar los precios, conocer a qué riesgos estás más expuesta, entre otras cosas, y a partir de eso, hacer una segura contratación.