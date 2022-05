Economía de México 'apenas se está reponiendo', asegura AMLO

Crédito: Presidencia de México

La Secretaría de Hacienda estima que el PIB del país crecerá un 3.4 %, aunque el sector privado calcula un crecimiento de 2 % o menos

Por: César Daniel Acosta

mayo, 25, 2022 10:23

El presidente Andrés Manuel López Obrador brindó detalles en los avances de economía en el país como la inversión extranjera, la recaudación de impuestos y las remesas.

López Obrador reconoció que la economía nacional "apenas se está reponiendo" tras la pandemia de covid-19, después de divulgarse el dato definitivo de crecimiento del primer trimestre.

"En el caso de crecimiento, apenas nos estamos reponiendo de cómo estábamos antes de la pandemia y yo espero que sí se siga creciendo. No descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor", expresó el mandatario en su conferencia diaria en el Palacio Nacional.

Momentos antes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgó que el producto interno bruto (PIB) de México creció un 1 % trimestral entre enero y marzo de 2022, además de avanzar un 1.8 % anual, según cifras definitivas.

Pero México es de los pocos países de Latinoamérica que no han su recuperado su nivel económico previo a la pandemia después de un desplome histórico de 8.2 % del PIB en 2020 y un repunte de apenas 4.8 % en 2021.

El presidente argumento que el "crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar. No significa desarrollo, entonces con lo que nos falta vamos a buscar mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases".

Para este año, la Secretaría de Hacienda estima que el PIB del país crecerá un 3.4 %, aunque el sector privado calcula un crecimiento de 2 % o menos.

El presidente destacó indicadores económicos como la inversión extranjera directa (IED), que representó 19.427,5 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un aumento de 63.7 % más que en el mismo periodo de 2021.

Entre las acciones, señaló que la unión de Televisa y Univisión, y la reestructura de Aeroméxico, fueron una parte importante, y aseguró que el presente año será el mejor para la inversión extranjera en "toda la historia".

Igualmente, el Ejecutivo expuso los ingresos del gobierno Federal junto a la recaudación de impuestos, y dijo que no hay devaluación de la moneda, si no que se ha fortalecido más que el euro y no ha habido depreciación.

En cuanto al tipo de cambio de dólar por peso, el presidente expuso que en su actual administración se aumentaron solo 3 centavos en comparación al sexenio de Enrique Peña Nieto, ya que de momento se tienen $20.40 el peso mexicano por la moneda americana.

(Con información de elhorizonte.mx y EFE)

