'Me están dando largas': Dueña de la extraviada gatita 'Miel' sobre Viva Aerobús

GUADALAJARA.- La usuaria de Facebook Dominique Georgette, dio a conocer que viajó en el vuelo VB3255 de Viva Aerobus, en donde se extravió su gatita "Miel".

Dominique, comentó que ella había entregado a su gatita en la zona de recepción de mascotas y desde entonces no la volvió a ver.

"La gatita iba en su transportadora, me comentaron que pudo haberse abierto en el transcurso del viaje, por lo que pienso que no iba asegurada con nada, y cuando abrieron para sacar equipaje salió corriendo", dijo en una publicación hecha el pasado 11 de octubre.

Al siguiente día, la aerolínea publicó un comunicado donde dio a conocer que están haciendo trabajo para localizar a "Miel".

Sobre la búsqueda de la gatita Miel: Continúamos con los trabajos para encontrarla, junto a sus familiares y personal del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Seguiremos buscándola con todos los medios a nuestro alcance para poder regresarla a casa.

"Reiteramos una sincera disculpa por esta lamentable situación y continuaremos buscando con todas los medios a nuestro alcance para que pueda regresar con su familia", comunicó Viva Aerobús.

Sin embargo, la angustia de Dominique es tanta, que el día de ayer difundió en mensaje para presionar a la aerolínea, pues dice que han transcurrido los días y no ha tenido respuestas.

"Me entregaron la transportadora de 'Miel' vacía. Minutos después me entregaron su collar, lo cual es imposible que ella solita se lo quitara, esto me da a pensar que mi gatita no esté bien. Estoy muy triste porque para mi 'Miel' significa mucho y es un apoyo emocional para mí", escribió Dominique en Facebook.

"Reitero que lo único que me han dicho es que están en su búsqueda pero no me dan pruebas, esto me hace pensar que solo me están dando largas y me resigne a que no voy a encontrar a miel", dijo.

"No es justo que por su irresponsabilidad al no saber tratar a una mascota uno tenga que pasar incertidumbre y lo único que hagan es sacar comunicados para tranquilizarme", finalizó.