Tenis para el Día de Muertos hechos en Oaxaca. Te encantarán

Ante la falta de galerías para exponer debido a la pandemia de la covid-19, la artista Doris Arellano Manzo se reinventa pintando zapatillas deportivas con motivos del tradicional Día de Muertos en México

"Como me encanta pintar, te puedo pintar en un lienzo grande como en un formato pequeño; a mí, mientras me tengas aquí con mis pinturas y pinceles estoy encantada, de por sí el trabajo de una artista es un poco de encierro, salimos cuando hay exposiciones cuando hay que presentarse en público o entrevistas", señala.



Residente en el sureño estado mexicano de Oaxaca, puntualiza que como artista no puede permanecer quieta y, mientras lo asegura, decora la parte lateral de un zapatilla deportiva con una oscura Catrina (la calavera mexicana de las festividades del Día de Muertos) para después rodearla de flores multicolores



Durante el breve lapso que toma el pincel para llegar de la paleta de colores al nuevo lienzo, Arellano va creando una de las imágenes de su nueva colección "Día de Muertos" en zapatillas deportivas.



"Y bueno pues, se vino la pandemia, toda esta situación que nos detuvo en muchas circunstancias, por ejemplo exposiciones, para nosotros los pintores pues nos afectó, ¿no?", explica en una entrevista con Efe.



Por la pandemia, los artistas "no tenemos cómo mostrar nuestro trabajo, porque realmente en una exposición mostramos toda nuestra creación, toda la obra que producimos; se detiene esto y tenemos que volver a buscar nuevas formas de que la gente vea lo que estamos haciendo".





Sobre el tema de su nueva obra explica que tomó el Día de Muertos porque las grandes celebraciones y ritos se han suspendido en Oaxaca por una pandemia que no da tregua.



"Con esto trato de que estas costumbres de mayor arraigo en el estado se reinventen junto conmigo, a mi manera y con mucho respeto", argumenta.



Su obra con zapatillas deportivas e imágenes de esta festividad, que se celebra el 1 y 2 de noviembre de cada año, la considera original pues, asegura, cada trazo es único e irrepetible. "Ningún par de tenis va a ser igual, son únicos porque todo es hecho a mano, no es una máquina".



DIVULGAR LA OBRA DURANTE LA PANDEMIA



En el aislamiento, de por sí necesario para un artista, Doris Arellano ha encontrado en su hija Frida la mejor aliada para dar a conocer en el mundo virtual su nueva colección de zapatillas.



Profesional de las ciencias de la comunicación y conocedora del manejo de las redes sociales, Frida ha ayudado a posicionar el producto creativo de su madre y ya tienen una decena de pedidos con el tema de Día de Muertos.





La pintora le otorga a su hija el crédito de la idea de pintar en zapatillas. Su primera incursión fue en julio pasado cuando decoró algunos con el tema de la Guelaguetza, la fiesta cultural de Oaxaca que fue suspendida de manera presencial por la pandemia.



"Todo lo que tiene que tenga que ver con la computadora lo llevo yo, la página, toda la publicidad que se hace, la difusión que se hace sobre el trabajo, de eso me encargo", relata Frida, presente en la entrevista.



Afirma que ya llevan bastante tiempo trabajando juntas y por ahora tratan de abrirse camino en las redes sociales.



"Decidimos empezar a meterle más a ese lado y hacer difusión de la obra, cuando se vino la situación de la pandemia buscamos esa manera de que toda esa publicidad que se hace cuando va a haber una exposición no se perdiera", apunta.



Doris Arellano describe su obra dentro de la corriente tradicionalista contemporánea, que durante los difíciles tiempos de la pandemia se ha adecuado en sus cuentas de Instagram y de Facebook.



El estado mexicano de Oaxaca se encuentra actualmente en una clasificación de riesgo alto de contagio de la covid-19 en el semáforo epidemiológico empleado por las autoridades para determinar qué actividades pueden celebrarse en el país.



Este nivel de riesgo en Oaxaca restringe la movilidad de las personas en lugares públicos, incluidos los museos y las galerías públicas, que permanecerán cerradas.