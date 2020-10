Donald Trump enviará medicamentos con los que fue tratado a hospitales..¡Gratis!

Donald Trump ha ordenado que el medicamento con el cual fue tratado por coronavirus, sea enviado a todos los hospitales

| 07/10/2020 | ionicons-v5-c 19:10 | Israel Rubio |

Después de haber estado en cuarentena, el presidente de los Estados Unido, Donald Trump ha ordenado que el medicamento con el cual fue tratado por coronavirus, sea enviado a todos los hospitales, de manera gratuita.

"Pasé cuatro días en hospital... No me sentía muy bien y me dieron Regeneron y otros fármacos, y fue increíble, instantáneamente me sentí mejor", dijo Trump.

Además mencionó que a parte del Regeneron se trató con un medicamento similar de Eli Lilly y que serán enviados a los hospitales con carácter de urgente.

"Tenemos Regeneron, tenemos un medicamento similar de Eli Lilly [...] y estamos tratando de obtenerlos con carácter de emergencia. Yo lo autoricé. Entonces, si están en el hospital y se sienten muy mal, vamos a trabajar para que los obtengan y los obtengan gratis".

"Quiero que todos reciban el mismo trato que su presidente", agregó Trump, asegurando que Regeneron y otros fármacos análogos serán enviados a los hospitales "tan pronto como sea posible".

El inquilino de la Casa Blanca, insistió que una vacuna contra el Covid-19 estará lista solo después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

"Tendremos una gran vacuna muy, muy pronto. Creo que deberíamos tenerla antes de las elecciones, pero, francamente, la política se involucra y eso está bien", finalizó el mandatario estadounidense.

El pasado lunes, Donald Trump fue dado de alta del hospital Walter Reed, donde fue ingresado, tras dar positivo por Covid.19.

Tras recibir el alta, el mandatario instó a los estadounidenses a "salir ahí fuera"

Donald Trump insistió en que los estadounidenses no tengan miedo y salgan a la calle.