Diputada de Morena publica video sexual y será investigada

La diputada transgénero María Clemente García publicó un video suyo cometiendo un acto sexual

Por: Redacción INFO7

octubre, 05, 2022 17:00

La bancad de Morena en la Cámara de Diputados se encuentra en el ojo de la opinión pública después de que la diputada transgénero, María Clemente García, publicó en sus redes sociales un video con contenido sexual explícito, generando una ''lluvia" de críticas.

Fue el pasado 2 de octubre cuando la diputada por la Ciudad de México sorprendió a sus seguidores al publicar un video sexual suyo acompañado de un mensaje:

"Me encanta que este papacito me pase a ver saliendo de la chamba para relajarse conmigo. Un verdadero macho chambeador, me encanta consentirlo, y darle masajes después q lo atiendo para que se tome una siesta y descanse después de trabajar".

Ignacio Mier Velazco, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que el contenido y la intención de publicarlo serán investigados por el Comité de Ética de la Cámara de Diputados de San Lázaro.

Tras las críticas de usuarios, famosos y otros compañeros del Congreso, la Diputada les respondió con un contundente mensaje: "Mi vida, mi cuerpo".

"Mi cuerpo es mío, sólo mío, tengo derecho como todo ser humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, sólo mío, ni de mi esposo, ni de mi novio, ni de la iglesia, ni del Estado", escribió junto a su Primer Informe de actividades legislativas.

Por su parte, la conductora de noticias y espectáculos, Maca Carriedo compartió parte del reglamento del Código de Ética de la Cámara de Diputados y señaló que la legisladora podría haber violado dicho reglamento.

Y a mi me cae bien pero hay una realidad: @Mx_Diputados sí tiene un código de ética que podría estarse violando. pic.twitter.com/PutxHXWLAC — Maca Carriedo (@maca_online) October 4, 2022

Sin embargo, fue la propia diputada quien le aclaró que el código de ética mencionado es para el comportamiento en el salón de sesiones y los espacios Parlamentarios no es nuestra vida.

La diputada que también se desempeña como trabajadora sexual pidió a sus compañeros en San Lázaro respetar la Constitución y que le permitan su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Y agregó que presentará una iniciativa para regular el trabajo sexual y recriminó que así como algunos diputados tienen empresas y despachos, ella también tiene otra fuente de ingresos como trabajadora sexual.

"¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo, pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento. Mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta", sentenció.

García Moreno junto con Salma Luévano hicieron historia en junio de 2021 por ser las primeras legisladoras transgénero en el país. La diputada obtuvo su curul en la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional y forma parte de las comisiones de Igualdad de Género, Atención a Grupos Vulnerables y Juventud.

