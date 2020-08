Diputada denuncia difusión de sus fotos íntimas en chat con 20 mil usuarios

Foto: Web

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX señaló que investiga la denuncia en redes sociales sobre la divulgación de este material

05/08/2020 | 21:39 | Sharai Rocha

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Alessandra Rojo de la Vega, de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista de México y una de las impulsoras de la Ley Olimpia, denunció por medio de su cuenta de Twitter, que en un chat en el que hay 20 mil usuarios, comparten sus fotos íntimas.

“Estoy en un chat de 20 mil personas. Sí, 20 mil personas que rolan packs, nudes y fotos sin consentimiento. En ese mismo chat hay mujeres que lograron entrar (como yo) y que están viendo cómo sus fotos desnudas se rolan entre puercos misoginos. Me enoja demasiado”, escribió la legisladora.

“Soy representante popular y me encuentro cruzada de brazos sin poder detener esta asquerosidad e injusticia”, agregó en su cuenta de Twitter.

Rojo de la Vega dijo en una seguidilla de tuits que dicha situación “no divierte a nadie, propaga la violencia, están lastimando de por vida la vida y la dignidad de miles de mujeres, esas fotos les pertenecen a ellas es su imagen, respetemos su intimidad”.

Sobre estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX señaló que investiga la denuncia en redes sociales sobre divulgación de materiales íntimos sin consentimiento.

Dijo que se informó a la Policía de Investigación Cibernética para que realice la búsqueda exhaustiva, en las distintas redes sociales, que permitan recabar indicios, así como para localizar posibles víctimas y exhortarlas a denunciar.

Ha recibido amenazas:

Reveló que ha recibido amenazas y acoso por la denuncia que hizo en redes sociales sobre un chat masivo.

“Sí he recibido amenazas y hacen expresiones refiriéndose a ‘por eso las matan’ y amenazas en redes sociales y acoso. Un acoso terrible que me pongo a pensar, de verdad lo que viven estas mujeres, que yo tengo cierto acceso a las autoridades, pero siendo una persona que no tiene este acceso a estas autoridades, es brutal lo que está viviendo, yo creo que me tocó vivirlo a mi para darme cuenta de verdad de la protección que necesitamos cuando este tipo de violencia llega a las mujeres”, declaró en entrevista para Político.mx