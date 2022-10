Detienen a operador de metro de CDMX; manejaba alcoholizado

Casi se incendia el alcoholímetro??



Irresponsable conductor del Metro de la CDMX iba hasta su madre de borracho,. “Tirenme paro para que no me corran, no sean cabrons”



Solo le falto decir que FELIPE CALDERÓN gobernó así el país y nadie le dijo nada!#MetroCDMX #borracho pic.twitter.com/AopH8YOR7e