Detención de Ovidio evitará discusión 'incómoda': expertos

Politólogos afirman que no es un ‘regalo’ de México para Estados Unidos y que esto solo abona a una mejor relación bilateral

Por: Rosalinda Tovar

Enero 06, 2023, 10:44

La recaptura del hijo de “El Chapo” es vista por expertos como una forma de evitar discusiones ‘‘incómodas’’ entre Estados Unidos y México ante la próxima visita del presidente del país norteamericano, Joe Biden.



Ayer el gobierno de México detuvo a Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, a solo cuatro días de celebrarse la X Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de enero, en Ciudad de México y en la que también participará Justin Trudeau, primer Ministro de Canadá.



Por ello, especialistas ven la recaptura como una ‘‘ayuda’’ para mejorar la relación entre ambos países, ya que consideraron que en México no se está haciendo lo suficiente para detener la producción de droga como la metanfetamina y el fentanilo, que son el principal problema de Estados Unidos.



La politóloga Gabriela de la Paz señaló que el arresto del hijo de “El Chapo” no puede ser visto aún como ‘‘un regalo’’ a menos que en la visita de Biden se concrete la extradición.



“Yo creo que sí es una es una manera de evitar que haya una discusión incómoda de cómo México no está haciendo lo suficiente por detener la metanfetamina, el fentanilo, que ahorita en Estados Unidos está causando muchos estragos’’, mencionó.



“Hay gente que lo está señalando como un regalo. Regalo me parece que sería a mí, la extradición”, expresó la experta.



En tanto, Lourdes López, catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UANL, calificó de “cara” la visita de Biden, no sólo por las consecuencias que podrían derivar de la detención del hijo de “El Chapo”, sino por lo que trascendió respecto a que México convino recibir a migrantes.

“Me sorprende más la otra nota con la de la visita de Biden que México aceptó o convino a recibir 30,000 migrantes mensualmente o sea, pues como que es muy caro, la visita ¿no?’’, destacó.