Desmiente López-Gatell que falten vacunas contra influenza

El subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no hay falta de vacunas contra la influenza en México, como lo han señalado medios de comunicación.



Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el epidemiólogo aseguró que actualmente se cuentan con una cobertura de vacunación de 71% en los grupos prioritarios, señalando que la prensa 'se confundió'.



'No, no se preocupen, las vacunas se adquirieron, es más o menos la misma cantidad, ajustada por población, que se usa desde 2007 en México. No hay razón para preocuparse en ese sentido, quedan todavía vacunas y tiempo para proteger a las personas', añadió.