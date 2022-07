Descubre en videollamada que su novio le es infiel con amiga

Las opinión de los usuarios se han dividido, mientras algunos piden que perdone a su novio, otros aseguran que se trata de una trampa

Por: Redacción INFO7

julio, 23, 2022 12:00

TikTok se ha vuelto un escaparate para contar las más sorprendentes historias de amor e infidelidad y es que los usuarios no están conformes con un video, sino que piden a 'gritos' conocer la historia completa y su desenlace.

Tal fue el caso de la TikToker Yun Beyruti quien compartió cómo descubrió que su novio presuntamente le era infiel con su mejor amiga.

Cabe aclarar que la joven y su novio Javier trabajan en la misma empresa, en una ocasión tuvieron una junta y ambos desde sus hogares tuvieron que conectarse en videollamada. Para sorpresa de Yun, su novio se encontraba en la casa de su mejor amiga y lo descubrió porque detrás de él había un cuadro de flores que ella le había regalado hace 5 años a quien se decía su mejor amiga.

Yun, decidió compartir su historia en TikTok, tras viralizarse la "mejor amiga" identificada solo como Paola le envió mensajes para aclarar la situación, aunque de paso parece que también quería librarse de ella.

Paola le confirmó que su novio sí había ido a su casa, pero fue porque él no tenía Internet en su domicilio y necesitaba conectarse urgentemente a la junta.

"Lo mínimo que esperaba de ti era respetar mi relación, en serio eso no se hace", le escribió Yun a su amiga.

No sin antes decirle que se quedara con su novio Javier, a lo que la amiga le respondió "Yo me lo quedo, y que te sigan compadeciendo en TikTok".

Finalmente, Yun le agradeció a su "amiga" por abrirle los ojos y posteriormente la bloqueó de sus redes sociales.

Una tercera amiga que ambas tienen en común identificada como Natalia, al enterarse de los hechos le pidió a Paola una explicación y compartió las capturas de pantalla de la conversación que ambas mantuvieron por whatsapp.

En estas se puede leer que presuntamente Paola vio la oportunidad para que Yun y Javier terminaran. Cabe aclarar que a Paola le gustaba anteriormente el ahora exnovio de su mejor amiga.

Paola le detalla que movió el escritorio hacia la pared en donde se encontraba el cuadro que su amiga le había regalado, para cuando llegara Javier se sentara y hacerle pasar un mal momento a Yun.

De acuerdo con Paola, su amiga estaba insoportable desde que Javier le dijo que se quería casar con ella.

"Nada más era un leve empujón y ve lo fácil que explotó, ya lo va a cortar y todo", escribió Paola a Natalia.

¿Pero, qué dijo el novio de la presunta infidelidad?

Después de darse cuenta que su novio Javier se encontraba en la casa de su mejor amiga, Yun lo bloqueó de su WhatsApp, pero más adelante lo desbloqueó y el novio finalmente pudo dar su versión de los hechos.

Explicó que le había pedido a otro amigo (Axel) que le permitiera conectarse a su Wifi, pero al llegar comprobó que la conexión era mala, por lo que Axel le pidió a Paola que los dejara usar su Internet.

Javier le explicó que si no le avisó que había ido a la casa de su mejor amiga, fue porque llegó rápido a conectarse.

"Hasta no se si esta niña lo hizo a propósito porque yo llegué y me dijo ponte en ese escritorio. Terminamos la junta y le dije muchas gracias y me fui y neta no tengo miedo de decirlo así porque tal cual eso fue lo que pasó", explicó Javier.

Mamá vio que amiga envidiaba a su hija

La joven también compartió la conversación que mantuvo con su madre, quien abogó para que le de una segunda oportunidad a Javier y señaló que anteriormente le había advertido de su amistad con Paola.

"Te acuerdas que ya te había dicho que esa niña no me vibraba bien? Lo sé porque veía la envidia que te tenía, porque tú eres una niña muy linda y las malas amigas no toleran que seas feliz", escribió la madre a Yun.

La señora aún confía en su "yerno" y le expresó a su hija que duda que le haya sido infiel ya que durante su relación nunca le ha dado motivos para desconfiar.

"Platícalo bien con él bombona, vas a ver que después de hablar tu corazoncito va a estar mejor", le aconsejó la madre a su hija.

El video original tiene más de ocho millones de reproducciones y por eso su historia se hizo viral en las redes sociales.

Hasta el momento la joven no ha confirmado si ya perdonó o si ya regresó con su novio Javier, sin embargo, también le dedicó un video a las personas que la están presionando para que lo perdone.