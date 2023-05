Dan 6 años de prisión a mujer que mató a su agresor sexual

Luego de atravesar un proceso judicial de más de un año, Roxana Ruiz fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión por el homicidio de su agresor sexual.

De acuerdo a la jueza que dictó la sentencia, el argumento fue haber usado “exceso de defensa”; el abogado de Roxana impugnará en los próximos días.

El 15 de mayo, la impartidora de justicia, Mónica Palomino del Poder Judicial del Estado de México, consideró a la mujer culpable del delito de homicidio simple con abuso de defensa en los juzgados Neza-Bordo. Aunque el Tribunal reconoció que la mujer había sido víctima de violación sexual, esto no impidió que se le atribuyera la responsabilidad por el mencionado delito.

“Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron nueve meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta”, declaró Ruiz al salir de la audiencia.