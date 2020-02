¡Cuidado! estos productos domésticos podrían ser letales para tus hijos

Información nacional - 25/02/2020 11:15 a.m.

Por: Redacción Web

Sin duda, la curiosidad de los niños es una de sus cualidades más importantes, pues esta les permite conocer el mundo por su propia cuenta a través del aprendizaje empírico, sin embargo, esto en algunas ocasiones puede suponer un riesgo para la integridad del infante si no se tienen las medidas de seguridad necesarias en casa. En especial si el menor está atravesando por su etapa oral, la se caracteriza por la tendencia del menor a introducir objetos a su boca para masticarlos ante la aparición de sus primeras piezas dentales.

Es responsabilidad de los padres proveer las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los hijos y uno de los factores más importantes a considerar es la seguridad, pues la interacción del menor con algunas sustancias comúnmente presentes en el hogar pueden causar graves daños en la salud de los menores, mismas que podrían derivar en secuelas a largo plazo, o incluso una muerte prematura.

Por tanto, a continuación te presentamos un breve compendio de productos potencialmente letales para tus hijos, los cuales seguramente tienes regularmente en tu hogar.

Limpiadores

Muchos de los productos de limpieza de uso común en el hogar, son envasados en recipientes con colores llamativos que por su similitud con los juguetes podrían llamar la atención de los más pequeños. Tal es el caso del Cloro, la Lejía, desengrasantes, sarricidas. En meses recientes, se han registrado varios casos de intoxicación por cloro derivados de descuidos por parte de los padres.

Insecticidas

Debido a que sus órganos aún están en desarrollo, los niños corren más riesgo a la exposición a pesticidas y dependiendo de la dosis, podría causar secuelas a largo plazo o en casos severos la muerte.

Se debe de tener extrema precaución a la hora de seleccionar los sitios donde se aplicará este tipo de productos debido a que los niños podrían entrar en contacto con ellos al gatear o jugar y posteriormente ingerir la sustancia tras meterse las manos a la boca.

Termómetros de mercurio

Pese a suele ser un gran aliado en el cuidado de la salud de nuestros hijos, los termómetros de mercurio constituyen un riesgo considerable debido a las propiedades de este metal, ya que este es altamente tóxico al olfato, ingesta e incluso al tacto, esto debido a que este metal pesado puede atravesar el tejido y alojarse en el torrente sanguíneo.

Según información de medlineplus.com la exposición al mercurio en altos niveles puede causar daño cerebral y renal.

Pintura

Las pinturas de base de aceite, así como sus disolventes suponen un gran peligro al alcance de los niños, pues estos al ser altamente tóxicos, pueden significar una sentencia de muerte si se inhalan por tiempos prolongados o se ingieren. Esto sin mencionar el riesgo de incendio al ser materiales inflamables.

Cosméticos:

Estos son artículos presentes en el bolso de casi cualquier mujer y debido a que este suele estar al alcance de los niños, supone un gran riesgo debido a que muchos productos como el lápiz labial contienen químicos como el plomo, el cual es altamente tóxico y en el caso de los esmaltes de uñas y los quitaesmaltes, estos comparten riesgos con las pinturas derivadas de aceite, puesto a que son nocivos para la salud al inhalarlos o ingerirlos y por sus cualidades combustibles pueden generar conatos de incendios que podrían causar severas quemaduras o incluso la muerte.

Baterías

Los elementos que necesarios para la reacción química que hace posible almacenar energía eléctrica en una batería, son sustancias altamente tóxicas como el mercurio, magnesio, el níquel y el cadmio. Se estima que una simple pila tiene la capacidad de contaminar hasta 3 mil litros de agua. Debido a su minúsculo tamaño, estos útiles pero letales objetos pueden ser fácilmente masticados por un infante.

Aceite de motor

Este compuesto químico contiene sustancias que son altamente perjudiciales para la salud. Algunas personas que le dan mantenimiento a sus propios automóviles tienen el hábito de guardar el aceite usado para usarlo posteriormente para otros fines, como lubricar cadenas de bicicletas u otros mecanismos. Sin embargo, tras ser sometido a altas temperaturas, las cualidades tóxicas de estos aceites se potencian, pudiendo llegar a generar irritación en la piel o intoxicación tras una exposición prolongada.

(Con información de Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Medline Plus y HealthyChildren.org)