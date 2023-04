¿Cuándo y cuánto deben pagarte del reparto de utilidades?

Si trabajaste de planta o eventual, tienes derecho al reparto de utilidades que generó tu empresa, de no ser así deberás de denunciar

Por: Luz Camacho

Abril 21, 2023, 14:30

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que todos los trabajadores en México tienen por prestar sus servicios a las empresas.

Básicamente, se trata de una parte de las ganancias que la empresa obtuvo en el año y que se distribuyen entre los empleados.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) destacan que el pago de las utilidades no se puede ser suspendido, negociado,condicionado o entregado en especie.

Pero, ¿cómo se determina la cantidad que recibirá cada trabajador? La cantidad de utilidades que se le da a cada trabajador se determina en función de las horas de trabajo que realizó durante el año.

Además, solo aquellos que hayan trabajado al menos 60 días en la empresa podrán recibir el pago.

Es importante destacar que solo las empresas que tengan ganancias de más de 300 mil pesos al año y que tengan más de un año de funcionamiento deben hacer el pago de utilidades.

Así también, no todos los trabajadores tienen derecho a este pago, ya que aquellos que realizan trabajos domésticos, directores, administradores, gerentes generales, profesionistas, técnicos o servicios que se paguen con honorarios, es decir, que no haya trabajo subordinado por un patrón, no tienen derecho a este pago.

'Asimismo, se exenta de dicho reparto a empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento; al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; a empresas cuyo capital sea menor al que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, y a instituciones de asistencia privada que realicen acciones con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios', aclara la STPS.

¿Cuándo se deben pagar las utilidades?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las empresas están obligados a repartir las utilidades antes del 30 de mayo próximo, en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral o empresa formal.

Mientras que los que laboran para una persona física (patrón) –a través de negocios como papelerías, tienditas, comercios, talleres mecánicos o farmacias–,deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio.

En caso de que no recibas tus utilidades, pues denunciar a la empresa donde laboras ante la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo en los números 555 645 2216 y 553 000 2700 con extensión 65394, 65388 y 65338, así como al correo electrónico inspeccionfederal@stps.gob.mx. Los que lo cumplan con este pago son acreedores a multas que van de los 50 a los 5000 salarios mínimos vigentes.

¿Cuánto dinero puedes recibir de utilidades?

La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera parte –equivalente a 50%– se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios.

La segunda –el otro 50%– se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año

Cabe mencionar que se considera como salario la cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuota diaria. Cuando la retribución sea variable, se tomará como salario el promedio de las percepciones obtenidas en el año.

Se espera que en este año, los trabajadores reciban un promedio máximo de 57 días de salario.

En caso de alguna queja o que tengas problemas con el pago de utilidades, comunícate a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet), al número telefónico 800 911 78 77.