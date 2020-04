Cuáles son los horarios y canales de las clases virtuales de la SEP por Covid-19

Para no perder el ciclo escolar, a partir de hoy la SEP inició el programa "Aprende en Casa", donde se impartirán clases a través de canales de televisión

Por: Luz Camacho

Luego de un mes de asueto implementado por la contingencia para evitar la propagación del coronavirus, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó a partir de hoy el programa "Aprende en Casa" para reanudar las clases de manera virtual.

Mediante el programa se busca que durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 se cumpla el objetivo continuar con el proceso educativo en preescolar, primaria y secundaria, y así no perder el ciclo escolar.

"La base de Aprende en Casa son los libros de texto gratuito, que lo tienen todos los niños y niñas de México. Hay buena relación entre los maestros y maestras y sus alumnos y desde antes de salir dieron las instrucciones de tareas y cómo seguir los libros de texto, en ese aprendizaje se va a basar el avance en estas semanas; y además lo estamos reforzando con programas de televisión, que tienen como base los libros de texto gratuito", refirió hoy el titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

Por otra parte, mencionó que al finalizar el programa, se van a preguntar cinco temas relacionados con lo que vieron los estudiantes. Asimismo solicitaron a las maestros y maestras, que en lo posible, se comuniquen cuando menos una vez por semana con sus alumnos para comentar lo que llaman "carpeta de experiencias".

¿Qué son las carpetas de experiencias?

Es una carpeta "en donde van a juntar todas las respuestas de todo lo que vean ellos en televisión y lo que ustedes, los maestros, les hayan pedido de tareas. Esta carpeta se entregará a su regreso a clases y será un elemento de evaluación entre muchos otros que ustedes regularmente aplican", explicó Moctezuma a los docentes.

Explicó que en el mes de julio habrá una evaluación para calificar el curso que incorporará como un elemento complementario a la presentación de la carpeta de experiencias de cada alumno.

"Recordemos que el ciclo escolar de 42 semanas, vamos a trabajar 36, esto es; se tendrá que compensar menos del 20% del ciclo escolar, por eso es que el ciclo lo vamos a rescatar y yo si quisiera que también le transmitan ustedes a las niñas, a los niños, a sus alumnos que no se preocupen, que todos vamos a salir bien, que no se angustien, si a alguien no le llega la señal televisiva, si alguien dejó los libros de texto gratuito allí en su escuela y no tiene internet para sacarlos, porque ya los tenemos digitales, que no se preocupen. Vamos a atenderlos, porque lo importante es que ellos estén bien, que logren sus aprendizajes y que también tengan un desarrollo socioemocional adecuado", mencionó.

Estos son los horarios y canales donde se verán las clases:

Las clases de primaria se presentarán a través de Canal Once niñas y niños (canal 11.2) y en el canal Ingenio TV (señal 14.2) de televisión abierta; mientras que en televisión por cable será en 144 TotalPlay, 330 Sky, 280 Dish, 267 Megacable, 311 IZZI, 120 Axtel, SKY, Dish y Megacable y 20 IZZI y Totalplay.

Preescolar : 07:00 a 09:00 horas.

: 07:00 a 09:00 horas. Primero y segundo de primaria : 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas.

: 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas. Tercero y cuarto de primaria : 10:00 a 11:00 y de 13:00 a 14:00 horas.

: 10:00 a 11:00 y de 13:00 a 14:00 horas. Quinto y Sexto de primaria : 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00 horas.

: 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00 horas. Actividad familiar: 17:00 a 18:00 horas

Las clases de secundaria se proyectarán a través de Ingenio TV (canal 14.2) de televisión abierta; mientras que en televisión de paga será en el 135 Megacable, 164 Totalplay, 306 Dish, 131 Axtel, 260 Sky y 480 Izzi.

Primero de secundaria de 08:00 a 09:30 horas y de 15:00 a 16:30 horas.

Segundo de secundaria de 09:30 a 11:00 horas y de 16:30 a 17:55 horas.

Tercero de secundaria de 11:00 a 12:30 horas y de 17:55 a 19:00 horas.

La programación cultural será transmitida de 12:30 a 14:00 horas.

En el portal de la SEP se publicarán actividades para ser desarrolladas por el estudiante en compañía de la familia, desde educación inicial hasta la secundaria.