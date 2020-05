COVID-19 en México: Hay 26,025 casos confirmados; curva no se aplanaría igual en el país

Este martes fueron confirmados 23,025 casos de la nueva cepa de coronavirus en México

Notimex -

Ciudad de México.- Hasta este martes, el país suma 26 mil 25 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales seis mil 708 se mantienen activos, y dos mil 507 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

En rueda de prensa detalló que además se registran 16 mil 099 casos sospechosos acumulados y 63 mil 540 negativos. Referente a las defunciones, la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México mantienen el mayor número.

Señaló que la Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán son las demarcaciones que durante los últimos 14 días han mantenido la mayor parte de los casos activos de COVID-19 en el país.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que si bien en la Ciudad de México la curva epidemiológica se aplanó en un 74 por ciento gracias a las medidas de prevención y mitigación dictadas, no ocurre lo mismo en todos los estados del país.

Detalló que en la Ciudad de México y el Valle de México, de acuerdo con la última predicción, si no se hubieran tomado medidas habrían ocurrido 38 mil 773 casos en 61 días, en cambio, con intervenciones sólo se tienen 10 mil 263 casos, una reducción del 74 por ciento.

No obstante, señaló que las diferentes ciudades y estados no están en el mismo momento de la epidemia, por lo que la reducción en la curva epidemiológica del 74 por ciento en la Ciudad de México, no es la misma en todo el país.

"Una cosa son las medidas generalizadas y otra situación diferente son que las ciudades tienen diferentes momentos de epidemia, todavía faltan muchas ciudades que van a tener su momento epidémico una semana, dos semanas, seis semanas después de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México.

"La curva no se puede dibujar a nivel nacional. (...) no se puede considerar una sola curva. Así como la movilidad varía entre los estados, también la curva epidémica en algunos estados se habrá reducido 74 por ciento como en la Ciudad de México y en otros, otra cantidad", apuntó.