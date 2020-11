Alerta Cofepris venta de Ivermectina e Ivermin "piratas", usados para el Covid-19

La Cofepris ha realizado una investigación a partir de una denuncia realizada por Laboratorios Grossman S.A., sobre la comercialización ilegal de los productos Ivermectina e Ivermin

México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó este viernes sobre la comercialización ilegal de productos falsificados de Ivermectina e Ivermin, los cuales, se presume, podrían ser útiles contra la Covid-19.



El organismo emitió una alerta sanitaria en un comunicado, en el que informó que se realizó una investigación luego de una denuncia de Laboratorios Grossman, que comercializa estos productos, sobre la venta ilegal de ambos fármacos.





"Laboratorios Grossman realizó el análisis comparativo de los productos y concluye que estos son falsificados", precisó la Cofepris.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Indicó que latiene la denominación distintiva: IVEXTERM, con Registro Sanitario 566M2001 SSA IV, presentación caja de cartón con 2, 4, 6 o 100 tabletas.Este medicamento tiene indicación terapéutica autorizada de: Escabicida, Pediculicida, Oxiuriasis, Ascariasis, Uncinariasis y Trichuriasis.Mientras que los falsificados tienen nombre de, con lote número 382820, y fecha de caducidad de 22 de diciembre de 2022, además de no contar con registro sanitario.En tanto el, tiene impreso el lote número SC2025 con fecha de caducidad de junio 2023 y ostenta el registro sanitario 566M2001 SSA IV, el mismo que el original.Laes un medicamento antiparasitario utilizado contra la ceguera de los ríos, la filariasis linfática y otras enfermedades tropicales desatendidas.También tiene algún efecto antiviral contra los virus de ARN de una sola cadena como el dengue y la fiebre amarilla.A principios de abril, investigadores de Australia informaron que lainhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro, por lo que usuarios en redes sociales esparcieron información no comprobada para incentivar su consumo.

La Cofepris recomendó a la población en general revisar el producto antes de adquirirlo y, en caso de identificar alguna de las irregularidades señaladas, es preferible no comprarlo.



En caso de ya tenerlo y tener sospecha de que es un producto falso, será mejor suspender su uso y realizar la denuncia sanitaria en la página de internet del organismo, para lo que se requiere tener a la mano el recibo de compra del producto.



Mientras que a los hospitales, farmacias y puntos de venta, pidió revisar sus existencias y en caso de encontrar los productos referidos o cualquier otro que genere duda sobre su autenticidad, deberá inmovilizarlo y avisar a la Cofepris.



Asimismo pidió reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo del producto en la página web del organismo.