Costará más de 35 mil mdp Corredor del Golfo: Banobras

Con una inversión superior a los 35,000 millones de pesos se hará el Corredor del Golfo, el cual se encamina a ser una alternativa para conectar el sur, centro y norte del país, disminuyendo tiempos de traslado y beneficiando la logística comercial de México.

Durante un evento de los Programas del Bienestar en Reynosa, Tamaulipas, Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), detalló las especificaciones del proyecto.

¿Qué municipios conectará el Corredor del Golfo?

Comentó que la carretera unirá municipios como Altamira, Aldama, Soto La Marina, Matamoros y Reynosa, con una extensión de 514 kilómetros. Los trabajos consistirán en ampliación de carriles e incluirán un carril confinado para transporte de carga.

“Los trabajos incluyen ampliaciones de zonas donde existen solamente dos carriles a cuatro carriles a todo lo largo del corredor y también se van a crear carriles confinados a la carga para que puedan llevar más rápido y más seguro la carga. “Este proyecto abarca 514 kilómetros, 11 entronques, 79 estructuras, un viaducto y un puente atirantado; la inversión estimada será de más de 35,000 millones de pesos”, explicó Mendoza Sánchez.

Alternativa a la Carretera México 57

El titular de Banobras recalcó que el Corredor del Golfo permitirá ofrecer una alternativa a la Carretera México 57, que hasta ahora ha sido la única opción para rodear la cordillera de la Sierra Madre Oriental.

Asimismo, indicó que ayudará a la reducción considerable de tiempos de traslado y generará más de 100,000 empleos directos y 76,000 indirectos durante la construcción.

“Va a permitir que Tamaulipas tenga un corredor logístico alterno a la Ruta 57, que pasa por otros estados y va a conectar el centro y sur del país con la frontera norte. Estamos esperando que se creen 104,000 empleos directos y 76,000 indirectos. “Este Corredor del Golfo de México va a reducir en 4.5 horas el tiempo de traslado entre la Ciudad de México y el Puente Nuevo Laredo III, y va a reducir en tres horas el trayecto de Villahermosa a Reynosa”, añadió Mendoza Sánchez.

Anuncio del proyecto y obras complementarias

El anuncio de esta obra se realizó el 02 de octubre por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como parte de una serie de proyectos que incluyen la modernización de la carretera Tampico–Valles, la vía Mante–Ocampo–Tula, la reparación del Puente Tampico y la construcción de un segundo paso sobre el río Pánuco.