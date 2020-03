Por: Redacción Web

Tras confirmarse esta mañana el primer caso de coronavirus en México durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrado, usuarios de redes sociales se han "contagiado" de humor con los memes.

Algunos hacen mofa de la forma en cómo algunos mexicanos enfrentarán la enfermedad mientras que otros se burlan de lo dicho por el gobierno de que están preparados para la atención de posibles pacientes por COVID-19.

