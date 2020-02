Conoce el nuevo reto que se está viralizando #EscobaChallenge

Por: Redacción Web

Este nuevo reto viral llamado #EscobaChallenge es muy sencillo, consiste en lograr que este utensilio de limpieza se mantenga parado sin que nada lo sostenga.

Pero no es cualquier escoba, tiene que ser una escoba de cepillo.

Pese a ser muy simple, este reto se viralizó muy rápido y solo en cuestión de horas.

Se cree que el reto comenzó para demostrar el aumento de la gravedad en la Tierra que se presentó solo el pasado 3 de febrero.

Sin embargo, no es tan nuevo que digamos, hace más de medio año se podían ver videos haciendo este reto en Tik Tok, solo que hoy parece regresar con más fuerza.

Los usuarios no tardaron en publicar videos donde 'aplaudían' haber logrado el reto, pero no es magia, al parecer hay una explicación científica.

Pero que clase de brujería es el #EscobaChallenge ? ?????? pic.twitter.com/JiLRbVWlHG — Wendy Valeria ???? (@babyblue4u_) February 4, 2020

De acuerdo con un usuario de Twitter, que una escoba se mantenga parada no tiene que ver con la variación de la gravedad, sino con haber encontrado el centro de masa de la escoba. Y aseguró a los retadores que si lo intentaban en otros días iban a lograr el #EscobaChallenge.

¡NO ES MAGIA!

Mucho menos una variación de la gravedad. Todo tiene explicación, en este caso acaban de encontrar el centro de masa de la escoba. Y sí, si lo intentas mañana igual te va seguir saliendo "Parar" la escoba.#EscobaChallenge pic.twitter.com/4AJT2fHF7p — César Julián (@CesarJulian_) February 4, 2020

Sin embargo, algunos usuarios dijeron que no pudieron repetir este 'fenómeno' otro día diferente a cuando se presentó el aumento de la gravedad en la Tierra.

Incluso la conductora Yolanda Andrade se unió al reto #EscobaChallenge y confirmó que no pudo lograrlo cómo lo había asegurado el usuario de Twitter.

Explicación científica o no, los memes no tardaron en hacerse presentes para explicar la sorpresa de las madres al ver que sus hijos tomaban la escoba creyendo muy ilusionadas que era para barrer, pero no, era para realizar el #EscobaChallenge