Hincha rayado hizo una peculiar caravana en su casa por el Clásico 124

Un aficionado del Club de Futbol Monterrey, expresó sus ganas de volver el estadio, haciendo una caravana en su casa con muñecos

| 28/09/2020 | ionicons-v5-c 20:17 | Sharai Rocha |

COAHUILA.- Christian Gonzalez, quien es aficionado de Rayados, creó una inusual caravana para celebrar el Clásico 124 desde su casa con su familia.

Pese a que Christian es de Coahuila, contó en entrevista para Info 7, que vivió aproximadamente ocho años en Nuevo León, por lo que se encariñó mucho con el estado y con una de sus aficiones, los Rayados del Monterrey.

Compartió un video en donde se le ve en su casa con algunos muñecos con cabezas de globos y con playeras del equipo regio.

"Rumbo al estadio, rumbo al estadio", se le escucha decir al hombre que nos contó es maestro de educación secundaria.

"Al no poder ir al estadio, trato de hacer mis monos, les dibujo las caras, más que nada para fomentar que no hay que salir", contó.

"Me gusta realizar cosas fuera de lo normal, a veces dicen que ya me está afectando el encierro, pero no, me la paso bien la verdad. A veces vemos tantas noticias malas, que ver cosas como estas te saca de la rutina", expresó.

"He querido llevarme esta afición (sus muñecos) o esta dinámica al estadio, pero ya habrá tiempo".

Dijo que su esposa le va al equipo del Santos, por lo que en una de las imágenes que nos compartió se puede ver cuando están "despidiendo" al jugador Jonathan Orozco.

"Pues me dirán loco, pero es algo divertido", expresó.