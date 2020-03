Circulan "buenas noticias" del Covid-19 por redes

Por: Redacción

Usuarios de la redes sociales se dedicaron a juntar información para hablar de datos que ayudan a disminuir la psicosis por el coronavirus y lo han estado circulando, este es un ejemplo de ese texto:

"🦠 82,000 personas están enfermas con Coronavirus en este momento,

De los cuales 77,000 están en China.

Esto significa que si no estás en china o no has visitado china recientemente, esto debe eliminar el 94% de tu preocupación.

Si llegas a contraer Coronavirus, esto todavía no es causa de pánico:

81% de los casos son LEVES

14% de los casos son MODERADOS

Solo 5% son CRITICOS

Que significa que si te contagias de este virus te vaz a recuperar!

Varios han dicho: "pero esto es peor que el virus SARS!" ...SARS tubo el 10% de fatalidad, mientras COVID-19 tiene una fatalidad de el 2%

Viendo las edades de aquellos que están muriendo por el virus, la probabilidad de muerte para alguien MENOR a 50 años es de 0.2%

Esto significa que:

Si tienes menos de 50 años y no vives en china es más probable que te ganes la lotería (que tiene 1 en 45,000,000 de probabilidades de ganar).

Tomemos uno de los días más graves hasta el momento, el 10 de Febrero cuando 108 personas en CHINA murieron por Coronavirus.

Ese mismo dia:

26,283 personas murieron de Cancer

24,641 personas murieron de problemas de corazón

4,300 personas murieron de diabetes

El suicidio se llevo a 28 veces más vidas que el virus.

Los mosquitos matan 2,740 personas diariamente, los mismos HUMANOS matan 1,300 personas diariamente, y las serpientes matan 137 personas diariamente. (Los tiburones solo matan 2 personas por año)

DEJEN DE ENTRAR EN PANICO."

Cabe mencionar que los datos mencionados han cambiado, actualmente a nivel mundial se han registrado 196,639 casos confirmados con coronavirus, 80,840 de estos se han recuperado, mientras 7,893 han muerto.

China ha confirmado 81,058 casos positivos, de los cuales se recuperaron 68,798 y murieron 3,230.