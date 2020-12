AMLO anuncia que cerrará la Oficina de Presidencia tras salida de Alfonso Romo

El presidente dijo que ya no será necesaria la Oficina de Presidencia tras la salida de Romo y aprovechar para ahorrar

| 03/12/2020 | ionicons-v5-c 10:09 | Patricia Agüero |

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que desaparecerá la Oficina de la Presidencia tras la salida el día de ayer de Alfonso Romo.

El mandatario señaló que Alfonso Romo continuará trabajando de manera voluntaria, pero ya no era necesaria mantener dicha oficina.

"No vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar. No cobraba la mayor parte de su equipo, trabajaba de manera voluntaria pero ya no hace falta esa oficina", dijo el presidente durante la mañanera.

El día de ayer, López Obrador anunció a través de sus redes sociales, la salida de Alfonso Romo, como coordinador de la Oficina de la Presidencia, después de haberse cumplido el acuerdo de colaboración con el gobierno de solo dos años.

El presidente también recordó que Romo fue el primero de los empresarios en adherirse formalmente al "movimiento de transformación".