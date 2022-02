Carolyn Adams y José Ramón López niegan conflicto de interés

El hijo del presidente de México y su esposan han roto el silencio para aclarar que las investigaciones en torno a ellos son falsas e inadmisibles

Por: Redacción INFO7

febrero, 14, 2022 16:21

A través de redes sociales, Carolyn Adams explicó algunos aspectos de su vida y cómo llegó a vivir a Houston junto a José Ramón López, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"En las últimas semanas mi familia se ha visto gravemente expuesta por un sin fin de noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, difamándonos y calumniándonos, perturbando nuestra vida privada, algo que es inadmisible. Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es falso", comienza diciendo la carta de Adams.

Además, explicó que rentó el inmueble sin tener conocimiento de quién era el dueño, ya que el proceso y los trámites los hizo con un agente de bienes raíces y cumpliendo con todos los requisitos que marca la Ley de Texas, Estados Unidos.

"Aquí (en Estados Unidos) se tiene que usar a un agente inmobiliario con licencia y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario). Todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato, depósito, garantía, rentas mensuales (como cualquier otro)", señala el escrito.

También compartió su trayectoria académica y profesional en el sector energético y dentro de la Organización de las Naciones Unidas.

Y detalló que después de que Andrés Manuel López Obrador, en 2018, llegara a la presidencia de México, decidió junto su esposo José Ramón mudarse a Estados Unidos para seguir manteniendo su privacidad.

Por otra parte, Carolyn Adams compartió capturas de pantalla de las conversaciones por WhatsApp que mantuvo con el agente inmobiliario; las fotografías tienen las fechas del 3 y 4 de julio de 2019.

En las conversaciones se puede leer que el domicilio no era del total agrado de Adams, ya que ella buscaba algo en la región de The Woodlands, pues le interesaban las escuelas de esa zona para su hija de 12 años.

Otra de las capturas deja ver que la esposa de José Ramón López no tiene conocimiento sobre quién es el dueño de la propiedad.

"Como se observa en la primera imagen, la ubicación de la casa no era de mi preferencia y me advirtió que no estaría lista dentro del plazo que yo quería, pero aun así la añadiría en nuestro tour".

"Incluso queda probado en la 2a imagen de nuestra conversación que nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios, ni conocimiento de quienes eran, ni cuál era su ocupación laboral. En las imágenes se pueden observar las fechas que corroboran todos los datos", puntualiza.

Rompe el silencio

Por su parte, el primogénito del presidente de México se pronunció por primera vez sobre el reportaje que reveló, en enero pasado, que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex.

"Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", indicó López Beltrán, de 40 años en un breve comunicado.

Nacido el 30 de marzo de 1981, en Tabasco, José Ramón es hijo del presidente López Obrador, y uno de los tres que tuvo el mandatario con su primera esposa, Rocío Beltrán, además de Andrés Manuel y Gonzalo.

José Ramón fue nombrado así en honor a un hermano de López Obrador que falleció cuando era niño. Es licenciado en derecho por la Universidad de Las Américas, y padre de un pequeño que nació en enero de 2020.

Con información de elhorizonte.mx