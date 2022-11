Captan caída de objeto extraño en el Popocatépetl

This browser does not support the video element.

Durante la madrugada del viernes una cámara del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que apunta al volcán Popocatépetl grabó un objeto desconocido.

La grabación fue obtenida por la estación de monitoreo Altzomoni ubicada en el Estado de México.

En el video se observa como un destelló aparece en escena, luego se intensifica y poco a poco comienza a desaparecer.

De momento las autoridades correspondientes no han emitido alguna explicación, sin embargo ha trascendido que podría tratarse del cohete chino Chang Zheng 5B, sin embargo esto no ha sido confirmado.

En tanto, el astrónomo Jonathan McDowell señaló que podría haberse tratado de un meteorito, pues por la hora del hecho, es poco probable que fuera el CZ-5B.

Maybe just a meteor - 0107 CST = 0707 UTC is a few hours too early for it to be CZ-5B