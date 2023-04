Captan batalla campal entre turistas en playas de Acapulco

This browser does not support the video element.

Muchas personas optaron por viajar a las playas de Acapulco para disfrutar de unas merecidas vacaciones durante esta Semana Santa.

Sin embargo, no todo fue diversión y descanso, ya que se desató una brutal pelea entre varios turistas en Puerto Marqués.

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra cómo unos 20 turistas comenzaron a pelear, utilizando hasta salvavidas como objetos para agredir a sus rivales.

La pelea fue intensa, con patadas, golpes y gritos, pero afortunadamente no hubo ningún lesionado.

Aunque se desconocen las causas de la pelea, algunos acusan que esa zona playera suele ser muy conflictiva por quienes la visitan y quienes trabajan o residen en el lugar.

“Lástima que ocurran estos incidentes”, 'La gente ya está loca', 'Pura fina persona, jejeje', 'Simios antisociales... Que vengan a dejar su dinero no habla nada bien su pinche comportamiento”, “Los de Puerto Marqués no son una perita en dulce, son de lo peor que tiene Acapulco. Yo que soy de Acapulco, no me acerco a esa parte, me han tratado mal”, 'Se sabe el odio de los marquesanos contra los chilangos y viceversa', son algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.