Captan a vendedora poniendo endulzante a la fruta

This browser does not support the video element.

A muchas personas les encanta visitar los tianguis debido a la amplia variedad de productos que se pueden encontrar a muy buen precio y calidad. Entre ellos, destacan las frutas y verduras frescas. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué la fruta que te dan a probar sabe tan dulce?

A través de TikTok, una usuaria identificada como 'La güerita del tianguis', compartió un video donde 'cachó' a una vendedora de frutas con las 'manos en la masa' colocando un sobre de endulzante a una rebanada de sandía que supuestamente iba a dar a degustar.

El video ha captado la atención de los internautas, sobre todo de aquellos que suelen comprar sus frutas en el tianguis, ya que señalan que solo es una estrategia de venta para que al momento de que te dan a probar creas que toda la fruta esta dulce, aunque no sea así.

'Al menos le ponen splenda', 'No digan jaladas, yo paso al mercado por mi fruta para ponerme fit y resulta que le ponen azúcar adicional, con razón no bajo de peso', 'Los que tienen diabetes: ¿por qué me subió la glucosa si solo comí sandía?', '¡No todos los tianguistas somos así! Yo hasta les digo 'la que usted guste le doy la prueba para vea que no es trampa'', “Confirmo, una vez vi que le ponían Tang”, 'Eso lo hacen desde hace años, ¿no sabían?', 'Solo le ponen a las pruebas que te dan', Por eso no compro fruta partida', 'Ese truco es viejo', 'Y algunos le ponen a la sandía colorante para que se vea más roja', son algunos de las reacciones de los usuarios.