¿Captan a hijo de AMLO fumando en el Palacio Nacional?

Usuarios de redes sociales aseguran que se trata del hijo menor de López Obrador, sin embargo esto no está confirmado

Por: Luz Camacho

mayo, 06, 2022 09:54

Comentarios

Un video donde aparece supuestamente el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador fumando en una oficina de Palacio Nacional se hizo viral a través de redes sociales.

La grabación, que fue compartida en TikTok por el usuario carlogzzzh titulado "a gusto el chocoflan", se ve cómo a un joven, que aseguran es Jesús Ernesto López Gutiérrez, en una silla frente a un escritorio mientras suelta el humo de lo que podría ser un puro, cigarro o vaper.

Aunque la imagen no está bien definida, algunos usuarios creen que sí se trata del hijo menor de López Obrador, aunque otros más lo dudan. Incluso, algunos internautas creen que estaba fumando marihuana.

"Pensar que antes teníamos a Pau Peña", "Extraño a Las hija de peña", "jaja no wey, se parece pero no es", "Al parecer, lleva más viajes el pequeño #Chocoflan que vuelos en el AIFA jajajajajaja", "Ya quiero leer las maromas de los amlovers, pero si fuera hijo de otro político ya lo estarían crucificando", Jajjajjsj el chocoflan ya anda en su etapa de alucín", "nunca falta el "amig@" q t hecha de cabeza cuando uno es adolescente.. Esta bien q experimente .. Todos lo hemos hecho, solo q no nos filmaban", son algunos de los comentarios que dejaron en el video.

Hasta el momento, el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller no se han pronunciado sobre el video que exhibe al joven, que supuestamente es su hijo, fumando en una de las oficinas de Palacio Nacional.