Calderón, Zedillo y Salinas ya han sido castigados: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dice que los expresidentes Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas ya han sido castigados, pues el pueblo ya los juzgó

Por: César Daniel Acosta

Octubre 31, 2022, 9:08

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón ya fueron castigados y juzgados por el pueblo mexicano, incluso afirmó que son gente que está manchada.











Sin embargo, el Ejecutivo federal no detalló cómo es que se realizó la sentencia de parte de los mexicanos hacia los ex mandatarios; además, criticó nuevamente a dichos ex funcionarios, y acusó a Calderón de 'robarle' la presidencia en 2006.



Del mismo modo, respecto a la administración de Calderón, recordó que el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por delitos relacionados a la delincuencia organizada.











Se nacionaliza Salinas de Gortari como español



Asimismo, aseguró que el ex presidente, Salinas de Gortari, ya obtuvo la nacionalidad española y señaló que es el 'padre de la desigualdad moderna'.







(Con información de elhorizonte.mx)